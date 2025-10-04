Weather Update : राजस्थान के 14 जिलों में 90 मिनट में बारिश की संभावना, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update : मौसम विभाग ने आज शनिवार 4 अक्टूबर को 14 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 90 मिनट में टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाडमेर, जालौर जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH रफ्तार से तेज ​हवा चलने की संभावना है।