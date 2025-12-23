23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे पर दिखेंगे मोर-कठपुतली, 80 लाख से होगा सौंदर्यीकरण

शहर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे बी टू बाइपास के सौंदर्यीकरण का काम जेडीए ने शुरू कर दिया है। अंडरपास में जब आप मानसरोवर की ओर से प्रवेश करेंगे तो कठपुतली (एक पुरुष और एक महिला) नजर आएंगी। वहीं, जवाहर सर्कल से मानसरोवर की ओर जाने पर अंडरपास के ठीक ऊपर करीब 15 फीट ऊंचा मोर दिखाई देगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 23, 2025

जयपुर. शहर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे बी टू बाइपास के सौंदर्यीकरण का काम जेडीए ने शुरू कर दिया है। अंडरपास में जब आप मानसरोवर की ओर से प्रवेश करेंगे तो कठपुतली (एक पुरुष और एक महिला) नजर आएंगी। वहीं, जवाहर सर्कल से मानसरोवर की ओर जाने पर अंडरपास के ठीक ऊपर करीब 15 फीट ऊंचा मोर दिखाई देगा। इन कलाकृतियों पर जेडीए लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा।स्मारक द्वार का प्लान हुआ था रद्द

दरअसल, जब इस चौराहे को ट्रैफिक फ्री बनाने का काम शुरू हुआ था, तब दोनों ओर स्मारक द्वार बनाने की योजना थी। लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे फिजूलखर्ची बताते हुए प्रोजेक्ट को रोक दिया। तब इस प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे।वेस्ट मैटेरियल से बन रहीं कलाकृतियां

जेडीए अधिकारियों के अनुसार ये कलाकृतियां वेस्ट मैटेरियल से तैयार की जा रही हैं। बेकार पड़े सरिये और लोहे का उपयोग किया जा रहा है, जबकि ऊपरी सजावट के लिए ब्लू पॉटरी का इस्तेमाल होगा। अंडरपास की छत पर पहले से बने लोहे के फ्रेम का ही उपयोग कर इन कलाकृतियों को आकार दिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Special / जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे पर दिखेंगे मोर-कठपुतली, 80 लाख से होगा सौंदर्यीकरण

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

30 वर्ष बाद कैसा होगा जयपुर…कहां बनेगी एलिवेटेड रोड, कहां बनेंगे ओवरब्रिज, मेट्रो पर होगा सबसे ज्यादा खर्च

जयपुर

Udaipur: महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट: चावंड-हल्दीघाटी बनेंगे आकर्षण के केंद्र, पहले चरण में खर्च होंगे 175 करोड़

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
उदयपुर

अरावली बचाने की एक दुकानदार की अनोखी मुहिम बनी चर्चा का विषय

अलवर

Save Aravalli : बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम पर बड़ा संकट, सूख जाएगा राजस्थान का ‘चेरापूंजी’, पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट

Save Aravalli Banswara district ecosystem Crisis Rajasthan Cherrapunji will dry up Supreme Court decision
बांसवाड़ा

Pratapgarh: काले सोने की फसल में नई तकनीक की एंट्री; मल्चिंग, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का बढ़ा रुझान

प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.