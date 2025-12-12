12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

IMD Alert: 18, 19 व 20 दिसंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान में फिर बदलेंगे मौसम के तेवर

Weather Alert: शुष्क मौसम के बीच 20 दिसंबर तक बादल बढ़ेंगे, तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत। उत्तर-पश्चिम भारत पर 18 दिसंबर से नया सिस्टम असर करेगा, राजस्थान में बड़ सकती है सर्दी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Dec 12, 2025

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम के अधिकांश हिस्सों में शुष्कता बनी रहने की संभावना है, लेकिन 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम भले ही कमजोर से मध्यम श्रेणी का हो, लेकिन इसके चलते बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

अगले 1–2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहने से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि संभव है। वहीं अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा, जिससे शीतलहर जैसे हालातों से फिलहाल राहत जारी रहेगी।

18 से 20 दिसंबर के बीच सक्रिय होने वाले इस नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित उत्तरी राजस्थान में बादल बढ़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर हवा की दिशा बदलने के साथ हल्की ठंडी हवाएं लौट सकती हैं। हालांकि, बारिश की संभावना अभी सीमित मानी जा रही है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में फिर गिरावट देखी जा सकती है। फिलहाल लोगों को मौसम में संभावित बदलाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Dec 2025 12:45 pm

Published on:

12 Dec 2025 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: 18, 19 व 20 दिसंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान में फिर बदलेंगे मौसम के तेवर

