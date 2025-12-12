IMD Alert: 18, 19 व 20 दिसंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, राजस्थान में फिर बदलेंगे मौसम के तेवर

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम के अधिकांश हिस्सों में शुष्कता बनी रहने की संभावना है, लेकिन 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम भले ही कमजोर से मध्यम श्रेणी का हो, लेकिन इसके चलते बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।