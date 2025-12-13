IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, 18-19-20 दिसंबर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

फोटो-पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आगामी एक सप्ताह तक बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ ही मध्य क्षोभमंडल स्तर पर एक और पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, हालांकि इसका प्रभाव अभी कमजोर बना हुआ है। इसी कारण प्रदेश में सर्द हवाओं की तीव्रता कम हो रही है और तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।
उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को राजस्थान के कई हिस्सों में नजर आया। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे। इससे धूप की तीव्रता घटी और ठंड का असर कुछ कमजोर हुआ। मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की गई।
जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 17 दिसंबर तक राज्य में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। इसके बाद 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 21 से 25 दिसंबर के बीच प्रदेश में फिर से मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है।
शुष्क मौसम के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। शेखावाटी अंचल में रात की ठंड बनी हुई है, जबकि दिन में धूप चुभन पैदा कर रही है। सीकर में बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे सर्द हवाओं से थोड़ी राहत मिली। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम 5.5 डिग्री, जबकि सीकर में अधिकतम 26.5 और न्यूनतम 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मरुस्थल के प्रवेश द्वार चूरू में पौष कृष्ण पक्ष की नवमी आते आते सर्दी के तेवर कभी नरम तो कभी तीखे रहे। फिर भी पौष की पावठ जैसी रंगत अभी तक नहीं दिखाई दी है। हालांकि, शनिवार को आसमान में बादलों की आवाजाही से धूप में ज्यादा तेजी नहीं रही। सूर्य और बादलों के बीच में अटखेलिया जारी रहने से शुष्क मौसम थोड़ा नम रहा। मौसम विभाग ने न्यूनतम 8.8 तथा अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
बिलाड़ा क्षेत्र में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहा। वहीं राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम 10.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में धूप खिली रहेगी और आसमान साफ बना रहेगा। साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिससे संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
