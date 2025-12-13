IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर, 18-19-20 दिसंबर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 17 दिसंबर तक राज्य में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। इसके बाद 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 21 से 25 दिसंबर के बीच प्रदेश में फिर से मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है।