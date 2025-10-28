राजस्थान में अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच करेगी SOG, एक ही डॉक्टर ने जारी किए हजारों सर्टिफिकेट



निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रकरण में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. राजेश कुमार के कार्यकाल में कुल 7,613 दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 5,177 प्रमाण पत्र माइग्रेटेड आवेदनों के आधार पर बनाए गए।