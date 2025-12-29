रणनीतिक गहराई और आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

इजरायल, ईरान, लेबनान, यमन और गाजा के बीच लंबे टकराव के बाद गाजा में हुए युद्धविराम ने भले ही कुछ समय के लिए राहत की सांस दी हो, लेकिन क्षेत्र की स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। ऐसे माहौल में ओमान और भारत के बीच सहयोग का आगे बढऩा केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए उम्मीद का संकेत है। यह साझेदारी संवाद और स्थिरता को मजबूती दे सकती है। साथ ही यह यात्रा खाड़ी क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर खास ध्यान दिया कि व्यापार और वाणिज्य, जो कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ रहे है, को किस तरह और बढ़ाया जाए। साथ ही इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को ढूंढा जाए। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसे भारत और ओमान के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह 20 वर्षों के बाद ओमान का किसी देश के साथ दूसरा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। निसंदेह यह समझौता एक दोस्त के रूप में भारत को ओमान द्वारा दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी, जिससे व्यापार बाधाएं कम होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लॉन्ग टर्म में लाभ मिलेगा।