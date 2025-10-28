राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार-राजनीतिक नियुक्तियां, CM भजनलाल की PM मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो-एक्स)
जयपुर: राजस्थान की राजनीति में सोमवार को उस समय नई हलचल देखने को मिली। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे दिवाली के बाद की शिष्टाचार भेंट बताया है। लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक संतुलन को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
भजनलाल सरकार 15 दिसंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 24 मंत्री हैं, जबकि छह पद अभी रिक्त हैं। फेरबदल होता है तो इन पदों को भरने के साथ कुछ चेहरों को बदले जाने की भी संभावना है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। सीएम ने 10 दिसंबर को होने वाले पहले राजस्थानी प्रवासी दिवस का न्योता भी प्रधानमंत्री को दिया।
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। प्रधानमंत्री को विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया।
मुख्यमंत्री शर्मा की यह मुलाकात संगठन और सरकार दोनों में संतुलन साधने की कोशिश का हिस्सा बताई जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के बाद जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल और बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है।
सीएम शर्मा की तीन महीने में प्रधानमंत्री मोदी से यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले उन्होंने जुलाई और सितंबर में भी पीएम से भेंट की थी। सितंबर में बांसवाड़ा दौरे के दौरान भी पीएम मोदी, सीएम शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ही मंच पर नजर आए थे, जिससे पार्टी के भीतर सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।
