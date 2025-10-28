Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार-राजनीतिक नियुक्तियां, CM भजनलाल की PM मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को दिल्ली पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसे दीपावली के बाद की शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलचल तेज हो गई। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर चर्चा की अटकलें तेज हो गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 28, 2025

Soon CM Bhajanlal Sharma Meet with PM Modi

सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो-एक्स)

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में सोमवार को उस समय नई हलचल देखने को मिली। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।


मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे दिवाली के बाद की शिष्टाचार भेंट बताया है। लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश सरकार के कामकाज, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक संतुलन को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।


दिसंबर में होगा दो साल का कार्यकाल पूरा


भजनलाल सरकार 15 दिसंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित 24 मंत्री हैं, जबकि छह पद अभी रिक्त हैं। फेरबदल होता है तो इन पदों को भरने के साथ कुछ चेहरों को बदले जाने की भी संभावना है।


विकास कार्यों और आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी


बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। सीएम ने 10 दिसंबर को होने वाले पहले राजस्थानी प्रवासी दिवस का न्योता भी प्रधानमंत्री को दिया।


पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। प्रधानमंत्री को विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया।


संगठन और सरकार में संतुलन साधने का प्रयास


मुख्यमंत्री शर्मा की यह मुलाकात संगठन और सरकार दोनों में संतुलन साधने की कोशिश का हिस्सा बताई जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के बाद जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल और बड़ी राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा हो सकती है।


तीन महीने में तीसरी मुलाकात


सीएम शर्मा की तीन महीने में प्रधानमंत्री मोदी से यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले उन्होंने जुलाई और सितंबर में भी पीएम से भेंट की थी। सितंबर में बांसवाड़ा दौरे के दौरान भी पीएम मोदी, सीएम शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ही मंच पर नजर आए थे, जिससे पार्टी के भीतर सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब MANREGA से खेतों में सिंचाई के लिए बना सकेंगे टांके, धन-धान्य योजना में 8 जिले शामिल
जयपुर
Rajasthan MNREGA enable construction of irrigation tanks

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 07:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार-राजनीतिक नियुक्तियां, CM भजनलाल की PM मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JDA Big Action: जयपुर में फिर गरजा बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, जानें कहां-कहां हुई कार्रवाई

JDA Big Action
जयपुर

Rajasthan Weather: नवम्बर की इतनी तारीख तक खराब रहेगा मौसम, जारी रहेगी इन जिलों में बारिश, IMD का नया अलर्ट

Rain Alert
जयपुर

Heavy Rain Alert: राजस्थान के इन जिलों में ‘मोंथा तूफान’ का तगड़ा असर, कोटा में 69MM बारिश, आज IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

heavy rain alert monsoon news
जयपुर

राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब MANREGA से खेतों में सिंचाई के लिए बना सकेंगे टांके, धन-धान्य योजना में 8 जिले शामिल

Rajasthan MNREGA enable construction of irrigation tanks
जयपुर

Rajasthan: CM भजनलाल ने दुकान और वाणिज्य से जुड़े दो प्रमुख अध्यादेशों को दी मंजूरी, श्रमिकों से जुड़े बदले नियम

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.