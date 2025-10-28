राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार-राजनीतिक नियुक्तियां, CM भजनलाल की PM मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज



सीएम शर्मा की तीन महीने में प्रधानमंत्री मोदी से यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले उन्होंने जुलाई और सितंबर में भी पीएम से भेंट की थी। सितंबर में बांसवाड़ा दौरे के दौरान भी पीएम मोदी, सीएम शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ही मंच पर नजर आए थे, जिससे पार्टी के भीतर सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।