कांग्रेस विधायक का पैर टूटने के मामले में सचिन पायलट का बड़ा बयान, कस्टोडियन भूमि को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर लिखा, डीडवाना में कस्टोडियन भूमि किसानों को आवंटित करने के मुद्दे को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग से विधायक मुकेश भाकर के पैर में फ्रैक्चर होने की घटना अत्यंत निंदनीय है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक जनप्रतिनिधि के साथ किया गया यह दुर्व्यवहार अमानवीय है। सरकार को किसानों की आवाज दबाने की बजाय उनके हक को सुनना चाहिए और उनके साथ न्याय करना चाहिए।