SMS हॉस्पिटल से बड़ी खबर: इमरजेंसी में हार्ट की जांच बंद, मरीजों की सांसों पर संकट

लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS की इमरजेंसी में बीते दो-तीन दिनों से ये जरूरी कार्डियक जांच बंद पड़ी हैं। इमरजेंसी में तैनात कर्मचारियों के अनुसार, जांच किट मंगवाने की जिम्मेदारी नर्सिंग स्टॉफ की होती है। नर्सिंग इंचार्ज गोवर्धन छुट्टी पर चले गए और उन्होंने चार्ज नर्सिंग कर्मचारी विजय को सौंपा, लेकिन विजय भी बिना किसी अन्य को जिम्मेदारी सौंपे छुट्टी पर चले गए। इसी लापरवाही का नतीजा यह रहा कि जांच किट खत्म हो गई और इमरजेंसी में जरूरी जांचें ठप हो गईं।