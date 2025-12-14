Good News: जयपुर बताएगा अगले 50 साल में जलवायु परिवर्तन का ‘भविष्य’; 150 करोड़ में बनेगा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन’

सेंटर को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने छह अधिकारियों की कमेटी गठित की है। सेंटर की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार हो गई है। सेंटर के नॉलेज पार्टनर के रूप में आइआइटी जोधपुर का चयन किया गया है। जल्द ही आइआइटी जोधपुर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बीच इसे लेकर एमओयू साइन होंगे।