14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: जयपुर बताएगा अगले 50 साल में जलवायु परिवर्तन का ‘भविष्य’; 150 करोड़ में बनेगा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन’

बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच राजस्थान में पहली बार जयपुर में आने वाले 50 वर्षों तक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों, बारिश के बदलते पैटर्न और तूफानों की आशंकाओं पर गहन रिसर्च होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 14, 2025

जयपुर में जलवायु परिवर्तन पर होगी गहन रिसर्च, फोटो मेटा एआइ

जयपुर। बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच राजस्थान में पहली बार जयपुर में आने वाले 50 वर्षों तक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों, बारिश के बदलते पैटर्न और तूफानों की आशंकाओं पर गहन रिसर्च होगी। जलवायु परिवर्तन के 'भविष्य' को लेकर आंकलन किया जाएगा और उससे बचाव के लिए विभिन्न विभागों को सलाह दी जाएगी।

लोगों को भी दैनिक जीवन को मौसम के अनुसार ढालने की पहले से सलाह मिलेगी। ऐतिहासिक पहल के तहत जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन’ स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में ऐसा पहला केंद्र होगा। करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

अफसरों की कमेटी गठित

सेंटर को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने छह अधिकारियों की कमेटी गठित की है। सेंटर की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार हो गई है। सेंटर के नॉलेज पार्टनर के रूप में आइआइटी जोधपुर का चयन किया गया है। जल्द ही आइआइटी जोधपुर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बीच इसे लेकर एमओयू साइन होंगे।

मंडल के अधिकारियों ने इसकी तैयारी कर ली है। यह काम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। जगतपुरा में अलग से भवन तैयार होगा। मंडल ने जगह भी चिह्नित कर ली है।

ये होंगे फायदे

-सेंटर में तैयार होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन और आंकड़े विभिन्न विभागों तक पहुंचाए जाएंगे, इससे विकास योजनाओं और नीतियों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालकर प्रभावी तैयारी सुनिश्चित होगी

  • जलवायु बदलाव के वितरित प्रभावों से बचाव के लिए काम होगा।
  • आपदा, प्रदूषण और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए सरकार के पास पहले से ठोस और व्यावहारिक रणनीति होगी।
  • संभावित आपदा, दुष्प्रभावों से बचाव के लिए नगरीय विकास विभाग, कृषि विभाग, आपदा राहत जैसे विभागों को सलाह दी जाएगी। सीधे लोगों को सलाह और आपदा पूर्व जानकारियां मिलेंगी

मंडल को सौंपी जिम्मेदारी…

सरकार ने बजट 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन के गठन की घोषणा की थी। इसके गठन की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सौंपी गई। सेंटर बनकर तैयार होने के बाद इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मंडल की होगी।

एक्सपर्ट ये बोले

सेंटर के लिए हम आइआइटी जोधपुर के साथ एमओयू कर रहे हैं। मैन पावर के लिए मिलकर काम करेंगे। सेंटर शुरू होने के बाद जलवायु संबंधित डेटा एकत्र करेंगे, उसके आधार पर भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों व उससे बचाव को लेकर विभिन्न विभागों को अवगत कराया जाएगा।
कपिल चंद्रावल, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडल

राजस्थान जलवायु परिवर्तन के हिसाब से काफी संवेदनशील राज्य है। इस केन्द्र के बनने से प्रदेश के स्थानीय मुद्दों व विषयों पर रिसर्च हो सकेगी, जिससे कार्ययोजना बनाकर ठोस काम किए जा सकेंगे, वहीं सेंटर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का काम भी कर सकेगा।
डॉ. विजय सिंघल, पूर्व मुख्य अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण मंडल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 08:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर बताएगा अगले 50 साल में जलवायु परिवर्तन का ‘भविष्य’; 150 करोड़ में बनेगा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: हवाई संकट से दिसंबर में टूरिज्म डाउन; 100 करोड़ से ज्यादा ​नुकसान की आशंका, पूरे सीजन की रफ्तार पर ब्रेक

जयपुर

SMS हॉस्पिटल से बड़ी खबर: इमरजेंसी में हार्ट की जांच बंद, मरीजों की सांसों पर संकट

Jaipur SMS Hospital
जयपुर

Rajasthan: एसआइ पेपरलीक केस में 3 संदिग्ध सब-इंस्पेक्टर रडार पर, एसओजी ने कसा शिकंजा

जयपुर

राजस्थान में अब सर्टिफिकेट नहीं… सीधा दिव्यांग कार्मिकों की होगी जांच, 15000 सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी टेंशन

Cm Bhajanlal
जयपुर

यात्रीगण ध्यान दें… जयपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक खत्म, अब तय रूट से दौड़ेंगी वंदेभारत, शताब्दी समेत 70 ट्रेनें

Jaipur Junction
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.