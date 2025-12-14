14 दिसंबर 2025,

रविवार

जयपुर

Jaipur: प्रवीण तोगड़िया बोले- शनि-मंगल को हर मोहल्ले में होना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदुओं को दिए 30 सूत्र

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं। प्रवीण तोगड़िया लगातार लोगों से मिल रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। जयपुर में उन्होंने कहा कि हर मोहल्ले में शनि-मंगल को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

Dr. Pravin Togadia

डॉ. प्रवीण तोगड़िया (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राजनीति का वास्तविक उद्देश्य सेवा से जुड़ा होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की सच्ची पहचान यही है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की निस्वार्थ सहायता करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज को मजबूत करने का आधार पदवी या उपाधियां नहीं, बल्कि निरंतर सेवा, संगठन और सकारात्मक चिंतन होता है। यही सनातन की वास्तविक शक्ति है।

डॉ. तोगड़िया ने कहा कि कुछ वर्ष पहले 'हिंदू हृदय सम्राट' जैसी उपाधियां गिने-चुने व्यक्तित्वों तक सीमित थीं, लेकिन आज यदि हर गली-मोहल्ले में कोई व्यक्ति हिंदुत्व के लिए खड़ा दिखाई देता है तो इसे नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार पहले राजस्थान में पानी की भारी किल्लत थी और आज घर-घर पानी पहुंच रहा है, उसी तरह यदि हर मोहल्ले में हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति खड़ा है तो यह समाज की मजबूती का संकेत है।

प्रवीण तोगड़िया ने दिए 30 सूत्र

उन्होंने यह भी कहा कि केवल उपाधियां धारण करना पर्याप्त नहीं है। सनातन और हिंदू धर्म के नाम पर बड़ी-बड़ी पदवियां लेने वालों को धरातल पर सेवा कार्य करना होगा। इसी दिशा में उन्होंने संकल्प दिलाया कि हर गांव और हर मोहल्ले में शनि या मंगलवार की शाम को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। साथ ही उन्होंने परिवार और समाज के लिए 30 महत्वपूर्ण सूत्र बताए, जिनके पालन से परिवार रोगमुक्त, चिंतामुक्त रहेगा और उसे धन, यश, आरोग्य एवं सुरक्षा की प्राप्ति होगी।

इजराइल से मजबूत संगठन का निर्माण

डॉ. तोगड़िया ने कहा कि उद्देश्य ऐसा संगठित हिंदू समाज खड़ा करना है, जो संख्या से नहीं बल्कि संगठन और संकल्प से मजबूत हो। उन्होंने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि उससे भी अधिक सशक्त और अनुशासित संगठनात्मक शक्ति भारत में खड़ी की जाएगी। यही अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी जैसे संगठनों का मूल उद्देश्य है।

सीएम भजनलाल शर्मा को दी बधाई

धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे प्रभावी मार्ग है। राजस्थान में लागू धर्मांतरण कानून को उन्होंने सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे राज्य में जबरन या प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही, राजस्थान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी और कहा कि निरंतर सेवा और समाज को जोड़ने का कार्य ही सनातन की वास्तविक शक्ति है।

महेंद्र सक्सेना के पहुंचे घर

राजस्थान प्रवास के दौरान डॉ. प्रवीण तोगड़िया जयपुर के गोल्यावास क्षेत्र में महेंद्र सक्सेना के निवास पर भी पहुंचे। वहां उन्होंने उनके पिता देवेंद्र कुमार सक्सेना की कुशलक्षेम पूछी और परिवारजनों से आत्मीय संवाद किया।

14 Dec 2025 05:49 pm

