Jaipur: प्रवीण तोगड़िया बोले- शनि-मंगल को हर मोहल्ले में होना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदुओं को दिए 30 सूत्र

डॉ. तोगड़िया ने कहा कि कुछ वर्ष पहले 'हिंदू हृदय सम्राट' जैसी उपाधियां गिने-चुने व्यक्तित्वों तक सीमित थीं, लेकिन आज यदि हर गली-मोहल्ले में कोई व्यक्ति हिंदुत्व के लिए खड़ा दिखाई देता है तो इसे नकारात्मक नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार पहले राजस्थान में पानी की भारी किल्लत थी और आज घर-घर पानी पहुंच रहा है, उसी तरह यदि हर मोहल्ले में हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति खड़ा है तो यह समाज की मजबूती का संकेत है।