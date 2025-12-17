Rajasthan : अब बिना दस्तावेज मिलेगा सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज, सीएम भजनलाल ने दी सहमति

इस ऐतिहासिक एमओयू के पीछे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्णायक योगदान रहा। उनकी सोच के चलते यह सुनिश्चित हो सका कि वर्षों से केवल पहचान के अभाव में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहे प्रभुजनों को भी समान अधिकार और सम्मान के साथ इलाज मिल सके। यह समझौता राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने और मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में संपन्न कराया गया।