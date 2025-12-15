Bharatpur : नदबई क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छी खबर, नए बस स्टैंड से मिलेगी बड़ी राहत

नदबई बस स्टैंड। फोटो पत्रिका
Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्र में पिछले चार दशकों से चली आ रही एक बड़ी और गंभीर समस्या का आखिरकार समाधान हो गया है। वर्षों से बस स्टैंड के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे नदबईवासियों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। नदबई कस्बे में निर्मित नए बस स्टैंड का सोमवार को शुभारंभ किया जाएगा, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।
अब तक नदबई में बस स्टैंड नहीं होने के कारण रोडवेज बसों का संचालन डहरा रोड पर निजी ऑयल मील के सामने सड़क किनारे से किया जा रहा था। यह स्थान कस्बे से करीब एक किलोमीटर दूर था, जहां न तो यात्रियों के लिए बैठने की समुचित
व्यवस्था थी और न ही छाया, पेयजल अथवा सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलध थीं। धूप, बारिश और सर्दी में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए यह स्थिति और भी कष्टदायक थी।
स्थानीय लोगों के अनुसार नदबई में बस स्टैंड की मांग करीब 40 वर्षों से की जा रही थी, जिसके लिए कई वर्षों पहले कुम्हेर रोड पर जगह दान भी दी गई लेकिन हर बार यह मुद्दा फाइलों में ही दबकर रह जाता था। आमजन की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को देखते हुए नदबई विधायक जगत सिंह ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर बस स्टैंड का निर्माण कराया।
नए बस स्टैंड को लेकर रविवार को लोहगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार सैनी, प्रबंधक यातायात मनीष कुमार और प्रबंधक संचालन धनीराम मीणा ने नदबई बस स्टैंड पहुंचकर शुभारंभ से पहले मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड की व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं और बस संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
लोहगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार सैनी ने बताया कि नए बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो बुकिंग क्लर्क और एक सुरक्षा प्रहरी की तैनाती की गई है। फिलहाल बस स्टैंड से खेड़ली, अलवर, जयपुर और दिल्ली के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब तक रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक भरतपुर के लिए एक बस कुम्हेर होकर संचालित की जाएगी। शेष बसें अभी डहरा रोड से ही संचालित होती रहेंगी, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होते ही भरतपुर की सभी बसों का संचालन भी नए बस स्टैंड से ही किया जाएगा।
नए बस स्टैंड के शुभारंभ से नदबई के व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि कस्बे के विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों बाद किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी इस मूलभूत समस्या को प्राथमिकता देकर वास्तविक समाधान किया है। लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से नए बस स्टैंड का शुभारंभ नदबई के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा, जो आने वाले समय में क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन को भी आसान बनाएगा।
मौका निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिलीप सिनसिनबार, सेवानिवृत्त तहसीलदार परमानंद शर्मा, सतेंद्र देशवाल, हर्ष लवानिया आदि मौजूद रहे।
