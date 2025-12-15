15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur : नदबई क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छी खबर, नए बस स्टैंड से मिलेगी बड़ी राहत

Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छी खबर। नदबई कस्बेवासियों को मिला नया बस स्टैंड। आमजन को मिली बड़ी राहत।

3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 15, 2025

Bharatpur Nadbai area people Good news new bus stand brings great relief

नदबई बस स्टैंड। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर के नदबई क्षेत्र में पिछले चार दशकों से चली आ रही एक बड़ी और गंभीर समस्या का आखिरकार समाधान हो गया है। वर्षों से बस स्टैंड के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे नदबईवासियों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। नदबई कस्बे में निर्मित नए बस स्टैंड का सोमवार को शुभारंभ किया जाएगा, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।

अब तक नदबई में बस स्टैंड नहीं होने के कारण रोडवेज बसों का संचालन डहरा रोड पर निजी ऑयल मील के सामने सड़क किनारे से किया जा रहा था। यह स्थान कस्बे से करीब एक किलोमीटर दूर था, जहां न तो यात्रियों के लिए बैठने की समुचित
व्यवस्था थी और न ही छाया, पेयजल अथवा सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलध थीं। धूप, बारिश और सर्दी में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के लिए यह स्थिति और भी कष्टदायक थी।

बस स्टैंड के लिए विधायक कोष से स्वीकृत किए 50 लाख

स्थानीय लोगों के अनुसार नदबई में बस स्टैंड की मांग करीब 40 वर्षों से की जा रही थी, जिसके लिए कई वर्षों पहले कुम्हेर रोड पर जगह दान भी दी गई लेकिन हर बार यह मुद्दा फाइलों में ही दबकर रह जाता था। आमजन की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को देखते हुए नदबई विधायक जगत सिंह ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और अपने विधायक कोष से 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर बस स्टैंड का निर्माण कराया।

शुभारंभ से पहले किया मौका निरीक्षण

नए बस स्टैंड को लेकर रविवार को लोहगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार सैनी, प्रबंधक यातायात मनीष कुमार और प्रबंधक संचालन धनीराम मीणा ने नदबई बस स्टैंड पहुंचकर शुभारंभ से पहले मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड की व्यवस्थाओं, यात्री सुविधाओं और बस संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बस स्टैंड पर 2 बुकिंग क्लर्क, एक सुरक्षा प्रहरी की तैनाती

लोहगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार सैनी ने बताया कि नए बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो बुकिंग क्लर्क और एक सुरक्षा प्रहरी की तैनाती की गई है। फिलहाल बस स्टैंड से खेड़ली, अलवर, जयपुर और दिल्ली के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब तक रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक भरतपुर के लिए एक बस कुम्हेर होकर संचालित की जाएगी। शेष बसें अभी डहरा रोड से ही संचालित होती रहेंगी, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होते ही भरतपुर की सभी बसों का संचालन भी नए बस स्टैंड से ही किया जाएगा।

यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ

नए बस स्टैंड के शुभारंभ से नदबई के व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल यात्रा सुविधाजनक होगी, बल्कि कस्बे के विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

नया बस स्टैंड का शुभारंभ नदबई के लिए नई शुरुआत

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों बाद किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी इस मूलभूत समस्या को प्राथमिकता देकर वास्तविक समाधान किया है। लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से नए बस स्टैंड का शुभारंभ नदबई के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा, जो आने वाले समय में क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन को भी आसान बनाएगा।

मौका निरीक्षण के वक्त मौजूद अफसर

मौका निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिलीप सिनसिनबार, सेवानिवृत्त तहसीलदार परमानंद शर्मा, सतेंद्र देशवाल, हर्ष लवानिया आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Jhunjhunu Gang War : बेशकीमती जमीन थी झुंझुनूं गैंगवार की असली वजह, क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस
झुंझुनू
Jhunjhunu Gang War The real reason was valuable land Shravan Bhadwasi and Ravindra Katewa criminal history investigating police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : नदबई क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छी खबर, नए बस स्टैंड से मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

या​त्री ने पूछी थी बस इतनी सी बात…भड़के रोडवेज कंडक्टर ने उसे पटक-पटक कर मारा

रोडवेज बस में यात्री से मारपीट करता कंडक्टर, पत्रिका फोटो
भरतपुर

Rajasthan: एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत, पिता की गोद में तड़पते बच्चे की सांसें थमी, चालक वाहन छोड़कर फरार

Rajasthan Newborn dies in ambulance due to lack of oxygen
भरतपुर

Rajasthan Mayra : राजस्थान में 1.21 करोड़ रुपए का मायरा भर सबको चौंकाया, सुर्खियों में आए छह मामा और नाना, पढ़ें खबर

Rajasthan Rs 1.21 crore Mayra shocked everyone six maternal uncles and a maternal grandfather being discussed in Bharatpur
भरतपुर

Rajasthan: एक हाथ से दिव्यांग बीएसएफ के जवान विजय ने रचा इतिहास, नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जीता गोल्ड-कांस्य

success story
भरतपुर

Rajasthan : भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने दी इस व्यक्ति को धमकी, कहा...जानते नहीं हो पथैना गांव, पढ़ें दोनों की वार्ता

BJP MLA Bahadur Singh Koli is once again in headlines MLA and the principal conversation shocking
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.