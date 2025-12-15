Bharatpur : नदबई क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छी खबर, नए बस स्टैंड से मिलेगी बड़ी राहत

लोहगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक राकेश कुमार सैनी ने बताया कि नए बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो बुकिंग क्लर्क और एक सुरक्षा प्रहरी की तैनाती की गई है। फिलहाल बस स्टैंड से खेड़ली, अलवर, जयपुर और दिल्ली के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब तक रेलवे ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक भरतपुर के लिए एक बस कुम्हेर होकर संचालित की जाएगी। शेष बसें अभी डहरा रोड से ही संचालित होती रहेंगी, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होते ही भरतपुर की सभी बसों का संचालन भी नए बस स्टैंड से ही किया जाएगा।