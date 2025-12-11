Rajasthan : भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली एक बार फिर सुर्खियों में, प्रिंसिपल को दी धमकी, चौंका देगी दोनों की बातचीत, पढ़ें

1- वर्ष 2019 में बहादुर सिंह कोली स्टिंग मामले में फंस चुके हैं। इसके बाद उनकी सांसद की टिकट कट गई थी। इस स्टिंग में उन्होंने भाजपा की ओर से सांसद पद के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए एंबुलेंस के माध्यम से आने की बात कबूल की थी। इसको लेकर उनकी काफी फजीहत भी हुई थी।

2- 27 जुलाई 2016 को लुधावई टोल प्लाजा पर सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ने के बाद विवादों में आए थे।

3- आठ नवंबर 2023 को विधायक कोली का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे एक समाज के लोगों को अपशब्द कहने के साथ ही एसपी व मुख्यमंत्री तक को पीट देने की बात कह रहे थे। बाद में वे बात से पलट गए।

4- 10 मार्च 2024 को जयपुर में विधायक बहादुर सिंह कोली, पीएसओ गजेंद्र सिंह मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। उन्होंने जयपुर के एक प्रॉपर्टी कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला भूखंड की खरीद से जुड़ा था।

5- अप्रेल 2024 को हुई यूपी के मुख्यमंत्री की चुनावी सभा से पहले स्थान का निरीक्षण करने के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ता को चोर व भ्रष्टाचारी कहते हुए उनके खिलाफ कांग्रेस के विधायक से 50 लाख रुपए लेकर चुनाव लड़ने तक का आरोप लगा दिया था।

6- 10 वर्ष पहले बहादुर सिंह कोली के साथ ट्रेन में भी मारपीट का मामला सामने आया था।

7- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय की 21 नवंबर को हुई बोम की बैठक में विधायक कोली ने घोटाले के आरोपियों की ओर से रिश्वत में 50 लाख रुपए देने की पेशकश करने का आरोप लगाया था।