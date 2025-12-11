Rajasthan : भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली एक बार फिर सुर्खियों में, प्रिंसिपल को दी धमकी, चौंका देगी दोनों की बातचीत, पढ़ें

भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली। फोटो पत्रिका
Rajasthan : विवादित बयानों से सुर्खियों में रहे जिले के वैर से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने अब एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को ही धमका दिया। इतना ही नहीं प्रिंसिपल भी विधायक की हर बात का उल्टा ही जवाब देता रहा। ऐसे में विधायक ने भी उसे गांव का नाम लेकर डराया। अब दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि प्रकरण में प्रिंसिपल व महिला शिक्षक एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं। प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोपों के कारण जांच चल रही है।
जानकारी के अनुसार जिले के भुसावर ब्लॉक में गांव भूतौली में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले कुछ दिन से प्रिंसिपल रामखिलाड़ी मीणा व एक वरिष्ठ अध्यापिका का सरकारी कार्यों को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें वरिष्ठ अध्यापिका को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर परेशान करने के आरोप लगा चुके हैं।
संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा के कार्यालय में भी अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी है, लेकिन दोनों पक्षों की जांच अभी तक नहीं हुई है। वरिष्ठ अध्यापिका के परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक बहादुर सिंह कोली को समस्या बताई तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात की। इधर, पत्रिका ने वरिष्ठ अध्यापिका से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाने के बाद फोन स्विच ऑफ ही कर लिया।
विधायक पीए : हैलो, रामखिलाड़ी जी बात कर रहे हैं, एमएलए साहब बात करेंगे।
प्रिंसिपल : जी] सर बात कराइए, नमस्कार।
विधायक : प्रिंसिपल भई, वह पथैना की महिला को क्यों परेशान कर रहे हो।
प्रिंसिपल : हम क्यों परेशान करेंगे, वो ही परेशान कर रही है। सूचना जानी थी, सूचना नहीं दी उसने मना कर दिया। नहीं दूंगी। पुस्तकालय प्रभारी है वो।
विधायक : प्यार से समझा देते।
प्रिंसिपल : छुट्टी के बाद लड़ाई करके गई है साहब।
विधायक : पथैना गांव की है, थोड़ा असर तो आएगा।
प्रिंसिपल : मैं जयपुर का हूं साहब, नहीं जानता कौनसा-कैसा गांव है।
विधायक : पथैना गांव सबसे बड़ा गांव है बदमाशों का।
प्रिंसिपल : मैं तो नहीं जानता साहब।
विधायक : पथैना की छोरी है असर तो आएगा ही, परेशान मत करना, पथैना की पूछ लेना, एसपी-कलटर तक को….कर के पीटा है। तू तो एक मास्टर ही है।
प्रिंसिपल : साहब होगा, लेकिन हम घर का काम थोड़े ही करा रहे हैं।
विधायक : सरकारी काम तो करना पड़ेगा समझा देना, लेकिन प्यार से समझाना। अब परेशान मत करना।
यह प्रकरण करीब चार महीने पुराना है। यह वाइस प्रिंसिपल है, इसके पास प्रिंसिपल का चार्ज है। वह चरित्र का पूरी तरह से खराब है। छुट्टी के बाद भी महिला शिक्षकों को किसी ना किसी बहाने से काम बताकर रोकता है। जब वे विरोध करती हैं तो उन्हें नोटिस देकर दबाव बनाने की कोशिश करता है। लिखित शिकायत के बाद सीबीइओ ने जांच के लिए पत्र भेज दिया। संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा ने कमेटी गठित कर दी, लेकिन जब कमेटी जांच करने पहुंची तो प्रिंसिपल ने कमेटी के साथ भी अभद्रता कर डाली। मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगा।
बहादुर सिंह कोली, विधायक, वैर
संबंधित महिला वरिष्ठ अध्यापिका है। वो पुस्तकालय प्रभारी है। वह पढ़ाती भी नहीं है। मेहंदी वगैरह लगाकर कभी छेड़छाड़ की धमकी देती है तो कभी बाबू को डराती है। उसे नोटिस दे रखा है। जेडी कार्यालय में उसके हितैषी बैठे हैं। आए दिन अभद्रता करती है।
रामखिलाड़ी मीणा, प्रिंसिपल, राउमावि भूतौल
स्कूल में कार्यरत महिलाओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की थी। जांच के लिए टीम भेजी थी। रिपोर्ट लेकर आए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। जांच अभी प्रक्रियाधीन है।
दलवीर सिंह, संयुक्त निदेशक, स्कूली शिक्षा
1- वर्ष 2019 में बहादुर सिंह कोली स्टिंग मामले में फंस चुके हैं। इसके बाद उनकी सांसद की टिकट कट गई थी। इस स्टिंग में उन्होंने भाजपा की ओर से सांसद पद के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए एंबुलेंस के माध्यम से आने की बात कबूल की थी। इसको लेकर उनकी काफी फजीहत भी हुई थी।
2- 27 जुलाई 2016 को लुधावई टोल प्लाजा पर सुरक्षाकर्मी को थप्पड़ जड़ने के बाद विवादों में आए थे।
3- आठ नवंबर 2023 को विधायक कोली का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे एक समाज के लोगों को अपशब्द कहने के साथ ही एसपी व मुख्यमंत्री तक को पीट देने की बात कह रहे थे। बाद में वे बात से पलट गए।
4- 10 मार्च 2024 को जयपुर में विधायक बहादुर सिंह कोली, पीएसओ गजेंद्र सिंह मीणा के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। उन्होंने जयपुर के एक प्रॉपर्टी कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला भूखंड की खरीद से जुड़ा था।
5- अप्रेल 2024 को हुई यूपी के मुख्यमंत्री की चुनावी सभा से पहले स्थान का निरीक्षण करने के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ता को चोर व भ्रष्टाचारी कहते हुए उनके खिलाफ कांग्रेस के विधायक से 50 लाख रुपए लेकर चुनाव लड़ने तक का आरोप लगा दिया था।
6- 10 वर्ष पहले बहादुर सिंह कोली के साथ ट्रेन में भी मारपीट का मामला सामने आया था।
7- महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय की 21 नवंबर को हुई बोम की बैठक में विधायक कोली ने घोटाले के आरोपियों की ओर से रिश्वत में 50 लाख रुपए देने की पेशकश करने का आरोप लगाया था।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग