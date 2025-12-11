Bharatpur : हर्ष फायरिंग का आरोपी 4 साल बाद गिरफ्तार, पूर्व विधायक के भाई का पुलिस ने निकाला जुलूस

जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में तत्कालीन विधायक वाजिब अली ने सीकरी क्षेत्र को बजट घोषणाओं में कई सौगात दी थीं। जिसपर तत्कालीन विधायक का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। उसी दौरान आरोपी इंजमाम ने हर्ष फायरिंग की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी समेत एक अन्य के खिलाफ दहशत फैलाने का मामला दर्ज किया था। उसी दिन से आरोपी फरार चल रहा था। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को जेल से गिरफ्तार किया था।