Bharatpur : कामां का नया नाम अब होगा कामवन, ध्वनि मत से प्रस्ताव पास

कामां. बैठक में जानकारी देते अधिशाषी अधिकारी। फोटो पत्रिका
Bharatpur : कामां नगर पालिका मण्डल की ओर से आयोजित साधारण सभा में नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल की अध्यक्षता में पार्षदों की ओर से ध्वनिमत से कामां का नाम कामवन किए जाने का प्रस्ताव पास किया। इसके अलावा पार्षदों की ओर से कई मुद्दे उठाए गए।
नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी नटवर बसवाल ने बताया कि नगर पालिका की साधारण सभा में एक मात्र एजेंडा रखा गया कि कामां का नाम कामवन किया जाए। मण्डल में चर्चा के बाद एकराय होकर ध्वनिमत से कामां का नाम कामवन किए जाने का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
पार्षद धीरज ने मण्डल की बैठक में कहा कि वे पांच वर्षों से लगातार कस्बे के दिल्ली बाईपास चौराहा से लेकर नगर पालिका तक हर पल लगने वाले जाम की समस्या से आमजन को राहत दिलाने की मांग की जा रही है। लेकिन नगर पालिका की ओर से जाम की समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है।
कस्बे के बस स्टैण्ड पर नगर पालिका की दुकानों का लाखों रुपए किराया दुकानदारों पर बकाया चला आ रहा है। जिसपर आज तक नगर पालिका की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी नटवर बसवाल ने जाम की समस्या से शीघ्र ही निजात दिलाने का आश्वासन दिया।
पार्षद महेश शर्मा ने कहा कि पांच वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। पांच वर्षों से हम समस्याओं को अवगत कराते आ रहे हैं। वह समस्या आज भी बनी हुई हैं। साथ ही अपने वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाया।
इसके अलावा पार्षद पूरन कोली ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा पार्षद हजारी आर्य, किशोर तिवारी, उदयभान यादव सहित अन्य पार्षदों ने भी मुद्दे उठाए।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग