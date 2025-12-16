Bharatpur : कामां का नया नाम अब होगा कामवन, ध्वनि मत से प्रस्ताव पास

पार्षद धीरज ने मण्डल की बैठक में कहा कि वे पांच वर्षों से लगातार कस्बे के दिल्ली बाईपास चौराहा से लेकर नगर पालिका तक हर पल लगने वाले जाम की समस्या से आमजन को राहत दिलाने की मांग की जा रही है। लेकिन नगर पालिका की ओर से जाम की समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं किया गया है।