CM भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर की यूपी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से 11.40 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की चादर छाई हुई थी। कोहरा कुछ हल्का होने पर पायलट ने टेकऑफ किया। जब हेलीकॉप्टर आगरा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के दायरे में पहुंचा, उसी समय जयपुर में घना कोहरा और मौसम खराब होने की सूचना मिली। इस पर आगरा एटीसी ने हेलीकॉप्टर की खेरिया एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई।