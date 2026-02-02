World Wetlands Day 2026 : राजस्थान में 5 रामसर स्थल, जानिए सांभर झील की अनोखी विशेषताएं, जो पर्यटकों को बनाती है दीवाना

राजस्थान के जयपुर-नागौर जिलों में स्थित सांभर झील को 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अरावली पहाड़ियों से घिरी यह झील 230 वर्ग किमी में फैली है। यहां लगभग 1000 वर्षों से नमक का उत्पादन किया जा रहा है। इस झील से देश के लगभग 9 फीसदी नमक का उत्पादन होता है। इस झील का जलस्तर मानसून में 3 मीटर तक और सूखे में 60 सेंटीमीटर तक रहता है।