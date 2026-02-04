Bharatpur : भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची 3 जेसीबी मशीनें, जमकर हो रहा विरोध, कई परिवारों की आंखों में हैं आंसू

Bharatpur : भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बीनारायण गेट तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने की योजना के तहत नगर निगम का दस्ता बुधवार सुबह बीनारायण गेट स्थित कच्चा कुंडा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचा। यह कार्रवाई पटाखा फैक्ट्री से बी-नारायण गेट तक के हिस्से में की जा रही है। नगर निगम इससे पहले विश्वप्रिय शास्त्री पार्क से सलूजा हॉस्पिटल तक सड़क निर्माण व डिवाइडर का कार्य कर चुका है। प्रथम चरण में सलूजा हॉस्पिटल से पटाखा फैक्ट्री तक अतिक्रमण हटाया गया था। अब दूसरे चरण में शेष हिस्से को खाली कराया जाएगा।