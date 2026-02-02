Bharatpur: 4 साल बाद लौटा सुहाग तो गले लगकर खूब रोए भावुक पति-पत्नी, पिता से पहली बार मिली बेटी तो खुशी से झूमी

नेपाल निवासी सुनीता जब अपना घर आश्रम पहुंचीं तो उनका गला भर आया। उन्होंने कहा कि हर बार मांग में सिंदूर भरते वक्त मन में यही टीस उठती थी कि मेरा सुहाग जिंदा है भी या नहीं, जब से पति से बात बंद हुई, उन्होंने ठीक से श्रृंगार तक नहीं किया। वह गर्भवती थीं, जब गणेश मजदूरी के लिए कर्नाटक गए थे। जाते समय कहा था कि खुशियां आने से पहले लौट आऊंगा, लेकिन खुशियां तो आईं, पति नहीं आए।