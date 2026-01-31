31 जनवरी 2026,

शनिवार

भरतपुर

Retirement को बनाया यादगार: हेलीकॉप्टर से घर पहुंचे वरिष्ठ पशुधन अधिकारी, गांव में देखने उमड़ी भीड़

Retirement Special:भरतपुर जिले के वैर पशु चिकित्सालय में कार्यरत वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के दिन को यादगार बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया।

भरतपुर

image

kamlesh sharma

Jan 31, 2026

वरिष्ठ पशु धन प्रसार अधिकारी बीनू राम चौधरी। फोटो पत्रिका

भरतपुर। भरतपुर जिले के वैर पशु चिकित्सालय में कार्यरत वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति के दिन को यादगार बनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने पत्नी और परिवार के साथ हेलीकॉप्टर से घर पहुंचकर अपनी सेवा का समापन किया, जो कस्बे में चर्चा का विषय बन गया।

सेवानिवृत्ति से पहले राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय वैर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुश चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बीनू राम चौधरी को उनके दीर्घकालीन सेवाकाल के लिए सम्मानित किया।

पशु चिकित्सालय में हुआ सम्मान समारोह

सम्मान समारोह के बाद बीनू राम चौधरी नगर पालिका परिसर में बने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने गांव बल्लभगढ़ के लिए रवाना हुए। बता दें वैर से 12 किमी दूर स्थित गांव बल्लभगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया गया था।

बच्चों की इच्छा पूरी करने का भावुक पल

बीनू राम चौधरी ने बताया कि उनके बच्चों की इच्छा थी कि सेवानिवृत्ति को यादगार बनाया जाए। इस अनोखे सफर के जरिए उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। जैसे ही बीनू राम चौधरी अपनी पत्नी सहित अपने गांव हेलीकॉप्टर से पहुंचे उनके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी और यह दृश्य पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।

Published on:

31 Jan 2026 06:56 pm

Retirement को बनाया यादगार: हेलीकॉप्टर से घर पहुंचे वरिष्ठ पशुधन अधिकारी, गांव में देखने उमड़ी भीड़
भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

