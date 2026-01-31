Retirement को बनाया यादगार: हेलीकॉप्टर से घर पहुंचे वरिष्ठ पशुधन अधिकारी, गांव में देखने उमड़ी भीड़

बीनू राम चौधरी ने बताया कि उनके बच्चों की इच्छा थी कि सेवानिवृत्ति को यादगार बनाया जाए। इस अनोखे सफर के जरिए उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। जैसे ही बीनू राम चौधरी अपनी पत्नी सहित अपने गांव हेलीकॉप्टर से पहुंचे उनके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी और यह दृश्य पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया।