Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana : बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों के किसानों का भुगतान क्यों रुका? जानिए वजह

सूत्र बताते हैं दुग्ध संघ से पंजीकृत किसानों के विभिन्न बैंकों में खाते हैं, जिनके डेटा संघ की ओर से ऑनलाइन अपलोड किए गए। इनमें जिन 800 सदस्यों के खाता नंबर और डिटेल्स भेजी गई, उनके खाते राजस्थान ग्रामीण बैंक के पुराने थे। राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक में नए खाता नंबर की शीट कॉपी-पेस्ट करने में चूक हो गई। नतीजे में करीब 300 खातों के नंबर गलत फीड हो गए और पैसा उन खातों में चला गया, जो खाते अभी ही काम कर रहे हैं।