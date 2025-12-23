Save Aravalli : बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम पर बड़ा संकट, सूख जाएगा राजस्थान का ‘चेरापूंजी’, पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट

राजस्थानियों की पहचान अरावली है। प्रदेश का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। कई किले और किलेदारों के प्रमुख ठिकाने आदि इसी के सरंक्षण में हैं। मानसून की दो में एक शाखा, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठती है, अरावली पर्वत श्रंखला इसे रोककर पूर्वी राजस्थान में बरसने को मजबूर करती है। यदि उदयपुर संभाग की बात करें तो करीब 130 छोटे-बड़े पहाड़ हैं, जिन पर गढ़, महल, मंदिर, पुराने गोदाम, जेल आदि बने हुए हैं। हालांकि कई जगह अब स्कूल बन चुके हैं।

रंजीता यादव, शोधार्थी, जीजीटीयू, बांसवाड