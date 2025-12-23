23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Save Aravalli : बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम पर बड़ा संकट, सूख जाएगा राजस्थान का ‘चेरापूंजी’, पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट

Save Aravalli : अरावली पर्वतमाला को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम पर संकट खड़ा कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो सूख जाएगा राजस्थान का ‘चेरापूंजी’। जानें फिर क्या होगा?

3 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

image

अनुपम दीक्षित

Dec 23, 2025

Save Aravalli Banswara district ecosystem Crisis Rajasthan Cherrapunji will dry up Supreme Court decision

फाइल फोटो पत्रिका

Save Aravalli : बांसवाड़ा. अपनी हरियाली और मूसलाधार बारिश के लिए ‘राजस्थान के चेरापूंजी’ के रूप में
विख्यात वागड़ अंचल (बांसवाड़ा-डूंगरपुर) में भी अरावली पर्वतमाला का काफी हिस्सा मौजूद है। यहां कुछ ऊंची पहाड़ियां हैं तो कुछ चोटियां और ज्यादातर टीलेनुमा शृंखलाएं। अरावली पर्वतमाला को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व नए नियमों में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले भूभाग को अरावली पर्वत शृंखला का ‘पहाड़’ न मानने की व्याख्या ने बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम पर संकट खड़ा कर दिया है।

स्थानीय लोग और पर्यावरणविद चिंता में हैं कि यदि अरावली की इन पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई, तो यह हरा-भरा अंचल मरुस्थल में तब्दील हो सकता है। बांसवाड़ा जिले की पहचान यहां होने वाली औसतन 900 एमएम से अधिक बारिश है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी बारिश का मुख्य कारण यहां स्थित अरावली की सघन पहाड़ियां हैं।

जिले के लगभग 70 प्रतिशत पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं। अब नए नियमों की आड़ में यदि इन ‘छोटे’ पहाड़ों को कानूनी संरक्षण से बाहर कर खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई, तो पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा।

अरावली का कठोर भाग नहीं होता तो हिमालय नहीं बनता - विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी पुरानी है। अरावली का कठोर भाग नहीं होता तो हिमालय नहीं बनता। इसके निचले भाग में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऊपर है सायबेरिन प्लेट, इस पर यूरेशियन प्लेट है। इनके बीच टेथिस सागर था, जिसके कारण ही हिमालय बना था। अरावली अरद्य युग की रचना है, जबकि हिमालय तृतीय युग की। यही कारण है कि अरावली को ‘गोंडवानालैंड’ भी कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु : इसलिए जरूरी है संरक्षण

प्राचीनतम श्रृंखला : अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है।
जल संचयन : वर्षा जल को रोककर भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक।
जैव विविधता : दुर्लभ वनस्पति और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास।
रोजगार : आदिवासी समाज की आजीविका का मुख्य स्रोत।

फैक्ट फाइल

692 किलोमीटर कुल लंबाई अरावली की।
550 किलोमीटर लम्बी अरावली शृंखला राजस्थान में।
353.7 किलोमीटर क्षेत्रफल है बांसवाड़ा में इस रेंज का।
8 प्रतिशत भू-भाग पर बांसवाड़ा जिले में सिर्फ अरावली का।
40 से अधिक पहाड़ अरावली रेंज के सामरिक महत्व के।

थार के रेगिस्तान को रोकने वाली ‘दीवार’ पर प्रहार

अरावली पर्वतमाला केवल पत्थर के ढेर नहीं, बल्कि थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। यह पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान और मध्य भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती है। शोधार्थियों का तर्क है कि पहाड़ केवल धरातल के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर भी 100 मीटर तक फैले होते हैं। ऐसे में ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की परिभाषा तय करना तर्कसंगत नहीं है।

बांसवाड़ा में अरावली की चोटियों पर बने धर्मस्थल

1- अंदेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, नौगामा।
2- आदिवासियों की शहादतस्थली मानगढ़ धाम।
3- प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तलवाड़ा।
4- माही रिवर बेसिन भी अरावली रेंज से गुजरता है।

आदिवासी संस्कृति और जल संरक्षण पर चोट

परंपरागत रूप से भील, मीणा, गरासिया और डामोर जैसे आदिवासी समुदाय इन्हीं जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। अरावली की ये श्रंखलाएं ही भूजल पुनर्भरण का काम करती हैं। क्षेत्र की बावड़ियां, कुएं और नदियां इसी पर्वतमाला की देन हैं।

राजस्थान की हमारी पहचान अरावली

राजस्थानियों की पहचान अरावली है। प्रदेश का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। कई किले और किलेदारों के प्रमुख ठिकाने आदि इसी के सरंक्षण में हैं। मानसून की दो में एक शाखा, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठती है, अरावली पर्वत श्रंखला इसे रोककर पूर्वी राजस्थान में बरसने को मजबूर करती है। यदि उदयपुर संभाग की बात करें तो करीब 130 छोटे-बड़े पहाड़ हैं, जिन पर गढ़, महल, मंदिर, पुराने गोदाम, जेल आदि बने हुए हैं। हालांकि कई जगह अब स्कूल बन चुके हैं।
रंजीता यादव, शोधार्थी, जीजीटीयू, बांसवाड

ये भी पढ़ें

Rajasthan : उदयपुर में मिली दो अरब साल पुरानी चट्टानें, इनमें छुपा है पृथ्वी के जन्मकाल का रहस्य, हैरत में हैं वैज्ञानिक
उदयपुर
Udaipur Iswal region found Two billion year-old rocks secrets about Earth origins leaving scientists astonished

3 राज्य बन जाएंगे रेगिस्तान

अरावली के साथ छेड़छाड़ हुई तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात सबसे पहले रेगिस्तान बनेंगे। पहाड़ जमीन के अंदर भी गहराई तक होते हैं, केवल ऊंचाई देखकर उन्हें संरक्षण से बाहर करना घातक है।
कुसुम मीणा, शोधार्थी जीजीयूटी, बांसवाड़ा

पत्रिका एक्सपर्ट

मानव सभ्यता अरावली किनारे ही पनपी

अरावली की मुख्य धाराओं के किनारे मानव सभ्यता का उदभव हुआ है। महल, गढ़, मंदिर और हजारों वर्ष पहले बने देवालय आदि आज भी इसके गवाह हैं। अरावली का उद्भव प्री-कैम्रियन युग में हुआ है। यहां की आग्नेय चट्टानें सामारिक महत्व रखती हैं। यह भविष्य का भी सुरक्षा कवच है, इसे उजाड़ा नहीं जा सकता है।
प्रो. पी.आर. व्यास, सेवानिवृत्त आचार्य, एमएलएसयू, उदयपुर

संबंधित खबरें

Rajasthan electricity department Banswara second office When appointed Consumers are facing difficulties

Rajasthan Electricity Department : विद्युत विभाग बांसवाड़ा में कब आएगा सैकंड अफसर?, उपभोक्ता हैं परेशान

Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana Banswara and Dungarpur districts farmers payment Why has been stopped Find out reason

Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana : बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों के किसानों का भुगतान क्यों रुका? जानिए वजह

Cm Bhajanlal Banswara

राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

Rajasthan Politics Vagad declining general category political leadership and influencef They have been reduced to mere voters

Rajasthan Politics : वागड़ में घट रहा सामान्य वर्ग का सियासी नेतृत्व-दबदबा! सिर्फ वोटर बनकर रह गए

Madan Dilawar

राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

Akhil Bhartiya Kinnar Maha sammelan Start Rajasthan this place Thousands of transgender people have gathered Find out why

Rajasthan : राजस्थान के इस स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किन्नर, खुशी से लगे झूमने, जानें क्यों?

CID ऑफिसर हूं, 20 लाख दो काम हो जाएगा, प्रधानाचार्य ने पति की कथित प्रेमिका के लिए दी सुपारी और फिर…

Amayra death case

Amayara Suicide Case: अमायरा खुदकुशी मामले में नीरजा मोदी स्कूल का 50 दिन बाद बड़ा एक्शन, 2 टीचरों की छुट्टी

ये भी पढ़ें

Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे ने की आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, सदमे में परिजन
जयपुर
Rajasthan Folk artist Panya Sepat son Godip Meena commits suicide family members shocked

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 11:47 am

Published on:

23 Dec 2025 11:45 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Save Aravalli : बांसवाड़ा जिले के ईको सिस्टम पर बड़ा संकट, सूख जाएगा राजस्थान का ‘चेरापूंजी’, पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Electricity Department : विद्युत विभाग बांसवाड़ा में कब आएगा सैकंड अफसर?, उपभोक्ता हैं परेशान

Rajasthan electricity department Banswara second office When appointed Consumers are facing difficulties
बांसवाड़ा

Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana : बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों के किसानों का भुगतान क्यों रुका? जानिए वजह

Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana Banswara and Dungarpur districts farmers payment Why has been stopped Find out reason
बांसवाड़ा

राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

Cm Bhajanlal Banswara
बांसवाड़ा

Rajasthan Politics : वागड़ में घट रहा सामान्य वर्ग का सियासी नेतृत्व-दबदबा! सिर्फ वोटर बनकर रह गए

Rajasthan Politics Vagad declining general category political leadership and influencef They have been reduced to mere voters
बांसवाड़ा

राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

Madan Dilawar
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.