Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे ने की आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, सदमे में परिजन

मृतक गोदिप मीणा, बेटे के आत्महत्या करने से दुखी लोक कलाकार पन्या सेपट। फोटो पत्रिका
Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे गोदिप मीणा ने खिरणी फाटक के पास आरएस हवेली होटल के कमरे में सोमवार शाम को आत्महत्या कर ली। गोदिप सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अपने एक दोस्त के साथ बैग लेकर होटल पहुंचा था। दोस्त कुछ समय बाद होटल से लौट गया, जबकि गोदिप ने कमरा किराए पर लेकर उसमें प्रवेश किया। शाम को दोस्त आया तो गोदिप ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद होटल कर्मचारियों ने गेट तोड़ा, तब घटना का पता चला।
सूचना मिलने पर शाम करीब 7 बजे झोटवाड़ा थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर माहौल गमगीन होने के कारण परिजनों से विस्तृत पूछताछ नहीं की जा सकी। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच की जा रही है।
पन्या सेपट ने बताया कि उनका बेटा 2 दिन बाद लंदन जाने वाला था। उन्होंने आशंका जताई कि किसी व्यक्ति की ओर से उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस इस बिंदु को भी जांच में शामिल कर रही है।
पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय गोदिप मीणा पहले शास्त्री नगर में रहता था। करीब छह माह पहले उसका पूरा परिवार खिरणी फाटक स्थित श्रीराम नगर में आकर रहने लगा था। गोदिप होटल में अपने साथ बैग में रस्सी लेकर पहुंचा था। पुलिस उसके साथ आए दोस्त से भी पूछताछ कर रही है। मौके की तस्दीक के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया हॉस्पिटल के मुर्दाघर भिजवाया।
