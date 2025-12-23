23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे ने की आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, सदमे में परिजन

Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे गोदिप मीणा ने खिरणी फाटक के पास आरएस हवेली होटल के कमरे में सोमवार शाम को आत्महत्या कर ली। पिता ने बताया कि वह दो दिन बाद लंदन जाने वाला था। पिता ने यह भी बताया कि कोई उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 23, 2025

Rajasthan Folk artist Panya Sepat son Godip Meena commits suicide family members shocked

मृतक गोदिप मीणा, बेटे के आत्महत्या करने से दुखी लोक कलाकार पन्या सेपट। फोटो पत्रिका

Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे गोदिप मीणा ने खिरणी फाटक के पास आरएस हवेली होटल के कमरे में सोमवार शाम को आत्महत्या कर ली। गोदिप सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अपने एक दोस्त के साथ बैग लेकर होटल पहुंचा था। दोस्त कुछ समय बाद होटल से लौट गया, जबकि गोदिप ने कमरा किराए पर लेकर उसमें प्रवेश किया। शाम को दोस्त आया तो गोदिप ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद होटल कर्मचारियों ने गेट तोड़ा, तब घटना का पता चला।

कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ

सूचना मिलने पर शाम करीब 7 बजे झोटवाड़ा थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर माहौल गमगीन होने के कारण परिजनों से विस्तृत पूछताछ नहीं की जा सकी। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच की जा रही है।

उनके बेटे को किया जा रहा था ब्लैकमेल

पन्या सेपट ने बताया कि उनका बेटा 2 दिन बाद लंदन जाने वाला था। उन्होंने आशंका जताई कि किसी व्यक्ति की ओर से उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस इस बिंदु को भी जांच में शामिल कर रही है।

रस्सी साथ लेकर पहुंचा था होटल

पुलिस के अनुसार 23 वर्षीय गोदिप मीणा पहले शास्त्री नगर में रहता था। करीब छह माह पहले उसका पूरा परिवार खिरणी फाटक स्थित श्रीराम नगर में आकर रहने लगा था। गोदिप होटल में अपने साथ बैग में रस्सी लेकर पहुंचा था। पुलिस उसके साथ आए दोस्त से भी पूछताछ कर रही है। मौके की तस्दीक के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया हॉस्पिटल के मुर्दाघर भिजवाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Emotional Story : सात फेरों संग शुरू हुआ सफर मौत के बाद छूटा, पत्नी के बाद पति ने भी त्यागे प्राण
बाड़मेर
Rajasthan Emotional Story husband and wife unbreakable bond Ruparam Sain gave up his life after his wife Rajadevi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे ने की आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, सदमे में परिजन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020: पेपर लीक मामले में JDA का लेखाकार और वनरक्षक गिरफ्तार, किराए के मकान में पढ़ाया था पेपर

Forest-Guard-Paper-Leak-2
जयपुर

मनरेगा कानून मजदूरों को हक देता, वीबी-जी राम जी कानून कोई हक नहीं : अरुणा राय

जयपुर

प्रतिबंधित चायनीज मांझे के स्टॉक को करेंगे जब्त, विद्यार्थियों को दिलाएंगे शपथ

जयपुर

Rajasthan : डिकॉय ऑपरेशन में खुली पोल; पुलिस-बजरी माफिया की सांठगांठ, 5 थानेदार निलंबित, 6 लाइन हाजिर

Gravel
जयपुर

राजस्थान में चाइनीज मांझे पर सख्ती, सरकार ने जारी किए निर्देश; पढ़ें नई एडवाइजरी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.