Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे ने की आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, सदमे में परिजन

Panya Sepat : राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे गोदिप मीणा ने खिरणी फाटक के पास आरएस हवेली होटल के कमरे में सोमवार शाम को आत्महत्या कर ली। गोदिप सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अपने एक दोस्त के साथ बैग लेकर होटल पहुंचा था। दोस्त कुछ समय बाद होटल से लौट गया, जबकि गोदिप ने कमरा किराए पर लेकर उसमें प्रवेश किया। शाम को दोस्त आया तो गोदिप ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद होटल कर्मचारियों ने गेट तोड़ा, तब घटना का पता चला।