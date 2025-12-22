22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Electricity Department : विद्युत विभाग बांसवाड़ा में कब आएगा सैकंड अफसर?, उपभोक्ता हैं परेशान

Rajasthan Electricity Department : बांसवाड़ा में चार माह से ज्यादा समय बीत गया पर विद्युत विभाग बांसवाड़ा के अधिशासी अभियंता की कुर्सी खाली है। जिस वजह से बिजली उपभोक्ता परेशान हैं।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 22, 2025

Rajasthan electricity department Banswara second office When appointed Consumers are facing difficulties

फोटो - AI

Rajasthan Electricity Department : अजमेर डिस्कॉम के बांसवाड़ा वृत में चार माह से ज्यादा समय से अधिशासी अभियंता बांसवाड़ा की कुर्सी खाली है। निगम में जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता के बाद सैकंड अफसर का पद बेहद अहम है। इसके अभाव में कामकाज प्रभावित होता है। चाहे औद्योगिक हो या अन्य प्रकृति की शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने से उपभोक्ता धक्के खाने को विवश हैं।

गौरतलब है कि इस साल निगम में अफसरों के तबादलों के दौरान अधिशासी अभियंता पीएस नायक को मीटर सेक्शन में भेजते हुए उनकी जगह प्रोजेक्ट से जेआर गुप्ता को लगाया गया। फिर गुप्ता पदोन्नत होकर अधीक्षण अभियंता विजिलेंस बनकर अजमेर चले गए। तब से यहां स्थायी अधिकारी नहीं लगाए गए।

इस बीच, बागीदौरा में भी अधिशासी अभियंता केएल मीणा को बांसवाड़ा ईएसइन का अतिरिक्त जिम्मा सौंप दिया गया। अब चूंकि एक अधिकारी दो जगह का काम देख रहा है तो अक्सर बांसवाड़ा में कुर्सी खाली ही मिल रही है।

यहां उलझ रहा काम काज

अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारियों में उनके स्तर की फाइलों के निस्तारण के साथ एसई जिले से बाहर या अवकाश पर जाने पर उनका दायित्व भी संभालने का हैं। इसके दीगर, उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई और औद्योगिक शिकायतों पर बैठकें लेकर निस्तारण कराने के साथ शिविरों के फॉलोअप और सरकार की विभिन्न योजनाओं विभागीय सहभागिता से प्रगति लाने में सहयोग करना है। रबी की सफल में सिंचाई के दौर में अभी हाल यह कि सप्लाई मैनेजमेंट देखने वाला कोई नहीं है।

एसई से एईएन के दफ्तर घूम रहे उपभोक्ता

एसई के बाद का पद होने से एसई के जिले से बाहर या अवकाश पर जाने पर उनका दायित्व जिला मुख्यालय के इएक्सइन ही संभालते हैं। बांसवाड़ा में पद खाली होने से एसई के अभाव में संकट है ही, अधिशासी अभियंता स्तर पर निस्तारित होने वाली शिकायतें अब अदने एईएन या उससे ऊपर एसई स्तर तक पहुंच रही है। चूंकि एईएन अपने से उच्च स्तर के निर्णय में सक्षम नहीं हैं, इसलिए वे फिर हाथ खड़े कर रहे तो उपभोक्ता फिर आदेश लेकर सहायक अभियंता कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं।

इस संबंध में कार्रवाई शीघ्र

बांसवाड़ा में अधिशासी अभियंता के रिक्त पद से दिक्कतें संज्ञान में नहीं थी। अब इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
आरती डोगरा, सीएमडी डिस्कॉम

ये भी पढ़ें

Khwaja Moinuddin Chishti Urs : उर्स में गजब के नजारे, मलंगों-कलंदरों ने चाकू की नोंक से निकली आंख की पुतली, हैरान रह गए लोग
अजमेर
Rajasthan Ajmer Khwaja Moinuddin Chishti Urs Amazing view Malang and Qalandar mystics astonishing feats people were shocking

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 11:04 am

Published on:

22 Dec 2025 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Electricity Department : विद्युत विभाग बांसवाड़ा में कब आएगा सैकंड अफसर?, उपभोक्ता हैं परेशान

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana : बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों के किसानों का भुगतान क्यों रुका? जानिए वजह

Mukhyamantri Dugdh Sambal Yojana Banswara and Dungarpur districts farmers payment Why has been stopped Find out reason
बांसवाड़ा

राजस्थान में 20 हजार युवाओं को फिर मिलने वाली है सरकारी नौकरी, सीएम भजनलाल का एलान

Cm Bhajanlal Banswara
बांसवाड़ा

Rajasthan Politics : वागड़ में घट रहा सामान्य वर्ग का सियासी नेतृत्व-दबदबा! सिर्फ वोटर बनकर रह गए

Rajasthan Politics Vagad declining general category political leadership and influencef They have been reduced to mere voters
बांसवाड़ा

राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

Madan Dilawar
बांसवाड़ा

Rajasthan : राजस्थान के इस स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किन्नर, खुशी से लगे झूमने, जानें क्यों?

Akhil Bhartiya Kinnar Maha sammelan Start Rajasthan this place Thousands of transgender people have gathered Find out why
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.