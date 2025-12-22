Rajasthan Electricity Department : विद्युत विभाग बांसवाड़ा में कब आएगा सैकंड अफसर?, उपभोक्ता हैं परेशान

एसई के बाद का पद होने से एसई के जिले से बाहर या अवकाश पर जाने पर उनका दायित्व जिला मुख्यालय के इएक्सइन ही संभालते हैं। बांसवाड़ा में पद खाली होने से एसई के अभाव में संकट है ही, अधिशासी अभियंता स्तर पर निस्तारित होने वाली शिकायतें अब अदने एईएन या उससे ऊपर एसई स्तर तक पहुंच रही है। चूंकि एईएन अपने से उच्च स्तर के निर्णय में सक्षम नहीं हैं, इसलिए वे फिर हाथ खड़े कर रहे तो उपभोक्ता फिर आदेश लेकर सहायक अभियंता कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं।