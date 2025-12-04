Banswara Crime : गोल्ड कारोबारी के उड़े होश, ₹46 लाख पुलिस ने किए जब्त, बाकी 46 लाख कहां गए? खुला इस खेल का राज

1- रोडवेज कंडक्टर ने इतनी बड़ी राशि मिलने पर अपने उच्चाधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी?

2- 46 लाख रुपए भरा बैग 7 दिन तक उसने अपने घर पर क्यों रखा?

3- अगर राशि वैध थी, तो गिरफ्तार दोनों कार्मिकों ने 46 लाख का एक और बैग होने की जानकारी पुलिस से क्यों छिपाई?

4- पुलिस ने किस रोडवेज कर्मचारी के घर से राशि कब बरामद की?

5- रोडवेज आगार प्रबंधक को रोडवेजकर्मी ने जानकारी क्यों नहीं दी?

6- इतने बड़े मामले में अभी तक एफआइआर दर्ज क्यों नहीं हुई?

7- कार्रवाई सलूम्बर-उदयपुर पुलिस की तीन टीमों ने की, 46 लाख रुपए का एक बैग इन टीमों के नजर से कैसे बचा रह गया?

8- जिस बस में कार्रवाई हुई, उसी में जांच टीम से अलग एक पुलिस अधिकारी का मौजूद होना क्या महज संयोग है?