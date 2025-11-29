Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई, नगर परिषद टीम ने दी चेतावनी

बांसवाड़ा. जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के दौरान मौजूद टीम। फोटो पत्रिका
Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को मोहन कॉलोनी में कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने कई अतिक्रमणों को ध्वस्त किया और अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर लिया।
नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने से पहले थड़ी वाले, फल-सब्जी विक्रेता और अन्य व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी।
हालांकि, चेतावनी के बावजूद अधिकांश दुकानदारों ने अतिक्रमण को हटाया नहीं। इसके बाद, पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिए।
नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा कि शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पर पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। शहर में कई अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
