बांसवाड़ा

Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई, नगर परिषद टीम ने दी चेतावनी

Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को मोहन कॉलोनी में कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटा लो, नहीं तो ‘साफ’ कर दिया जाएगा।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 29, 2025

Rajasthan Banswara Action against encroachment continues Municipal Council team warning

बांसवाड़ा. जेसीबी से अतिक्रमण हटाने के दौरान मौजूद टीम। फोटो पत्रिका

Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को मोहन कॉलोनी में कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने कई अतिक्रमणों को ध्वस्त किया और अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर लिया।

नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने से पहले थड़ी वाले, फल-सब्जी विक्रेता और अन्य व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी।

चेतावनी के बावजूद हटाया नहीं अतिक्रमण

हालांकि, चेतावनी के बावजूद अधिकांश दुकानदारों ने अतिक्रमण को हटाया नहीं। इसके बाद, पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिए।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी

नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा कि शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पर पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। शहर में कई अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

Published on:

29 Nov 2025 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई, नगर परिषद टीम ने दी चेतावनी

