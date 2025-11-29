Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई, नगर परिषद टीम ने दी चेतावनी

Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को मोहन कॉलोनी में कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने कई अतिक्रमणों को ध्वस्त किया और अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त कर लिया।