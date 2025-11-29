Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव ने अफसरों को दिया लक्ष्य, 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को 75 फीसदी+ अंक लाना अनिवार्य

चूंकि राज्य शिक्षा विभाग अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना बना रहा है, इसलिए चालू शैक्षणिक सत्र में शिक्षण दिवस कम किए जाएंगे और 10-15 शिक्षण दिवसों का अंतराल रखा जाएगा। इस अंतराल को पूरा करने के लिए, सचिव ने अधिकारियों को अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए हैं ताकि बोर्ड कक्षाओं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके और छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।