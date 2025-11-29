Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव ने अफसरों को दिया लक्ष्य, 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को 75 फीसदी+ अंक लाना अनिवार्य

Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10वीं और 12वीं के कम से कम 50 फीसदी विद्यार्थी 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करें। वे मात्रात्मक कार्य के बजाय गुणात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 29, 2025

Rajasthan Education Secretary Krishna Kunal directs officers to ensure 50 percent students score 75 percent+

राजस्थान शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल। फोटो पत्रिका

Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10वीं और 12वीं के कम से कम 50 फीसदी विद्यार्थी 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करें।

पिछले महीने हुए मूल्यांकन में जोधपुर को राज्य के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक बताए जाने के बाद गुरुवार को हुई एक समीक्षा बैठक में ये निर्देश जारी किए गए। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिक्षक छात्रों को सप्ताह में कम से कम तीन बार होमवर्क दें, उसकी नियमित जांच करें और मूल्यांकन के बाद आवश्यक सुधारात्मक कार्य करें।

जोधपुर में गुरुवार को हुई बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मात्रात्मक कार्य के बजाय गुणात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, जिसकी शुरुआत बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार से हो। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कम से कम 50 फीसदी छात्र बोर्ड परीक्षाओं में 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करें।"

चालू शैक्षणिक सत्र में कम किए जाएंगे शिक्षण दिवस

चूंकि राज्य शिक्षा विभाग अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना बना रहा है, इसलिए चालू शैक्षणिक सत्र में शिक्षण दिवस कम किए जाएंगे और 10-15 शिक्षण दिवसों का अंतराल रखा जाएगा। इस अंतराल को पूरा करने के लिए, सचिव ने अधिकारियों को अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिए हैं ताकि बोर्ड कक्षाओं का पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके और छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के निर्देश

शैक्षणिक सत्र में बदलाव के इस संक्रमण काल ​​में, जब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है और अगले वर्ष जनगणना का कार्य भी शुरू होने की संभावना है, सचिव ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। हालांकि पाठ्यक्रम में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन विभाग द्वारा प्रश्नपत्र में अधिक विकल्प या मध्यावधि परीक्षा के लिए बोनस अंक जैसे प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।

डीईएआर को प्राथमिकता देने का निर्देश

राजस्थान शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों को ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड (डीईएआर) पहल को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया ताकि छात्रों की समझने की क्षमता बढ़ सके। बैठक में सचिव ने आगे कहा समझने की क्षमता तभी बेहतर हो सकती है जब छात्र पढ़ें, इसलिए शिक्षकों को पठन अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब ​​तक छात्र पढ़कर समझ नहीं लेते, तब तक उनके लिए प्रश्नों के उत्तर देना कठिन रहेगा।

DEEO Recruitment : राजस्थान में शिक्षा विभाग 27 साल बाद करेगा बड़ा बदलाव, डीईईओ स्तर पर भर्ती का लाएगा नया फॉर्मूला
डूंगरपुर
Rajasthan education department big change after 27 years DEEO level recruitment bring new formula

शहर की खबरें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Education : राजस्थान शिक्षा सचिव ने अफसरों को दिया लक्ष्य, 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को 75 फीसदी+ अंक लाना अनिवार्य

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

कौन हैं संगीता आर्य? HC की टिप्पणी के बाद RPSC से इस्तीफा देने वाली सदस्य, चुनाव भी लड़ चुकीं, पति रह चुके हैं मुख्य सचिव

Sangeeta Arya
जयपुर

Jaipur: 200 करोड़ से बनी शानदार सड़क तैयार, सोमवार से फर्राटा भर सकेंगे वाहन, समय और पैसा बचेगा

Road news
जयपुर

Rajasthan: छह जिलों के 3777 गांवों में खरीफ फसल 33% से अधिक खराब, किसानों के राहत पैकेज पर लगी मुहर

जयपुर

रात में एसएमएस अस्पताल में पहुंची पीएचएस गायत्री राठौड़, इमरजेंसी में देखें हालात तो हुई नाराज, कहीं ये बात..

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

जयपुर
