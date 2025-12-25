Banswara: जली रोटियां और पोहे लेकर कलक्ट्रेट पहुंची KGBV की छात्राएं, बोलीं-साहब! हमसे खाना बनवाते हैं, परेशान करते हैं

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ रहीं आदिवासी छात्राएं छात्रावास में खाने में परोसी जली हुई रोटियां और पोहे लेकर जिला कलक्ट्रेट की दहलीज पर पहुंचीं। उन्होंने कलक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने अतिरिक्त जिला कलक्टर राजीव द्विवेदी के सामने जली हुई व कच्ची रोटियां और कच्चे पोहे रख दिए। छात्राओं ने उन्हें बताया, ‘साहब! हमें जो खाना दिया जाता है, वह जानवर भी न खाएं। कभी रोटी जली होती है तो कभी पोहा कच्चा होता है। विरोध करने पर हमें चुप करवा दिया जाता है।’