राजस्थान के बजट में 9 एक्सप्रेस वे की हुई थी घोषणा, पर काम सिर्फ दो का ही हुआ शुरू, जानें क्यों

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 9 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की थी। इनमें से फिलहाल 2 एक्सप्रेस वे बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। दोनों एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की दिशा में काम शुरू हो चुका है और आने वाले एक साल में जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। 9 में से राज्य सरकार को 7 एक्सप्रेस वे ही बनाने हैं, क्योंकि दो एक्सप्रेस वे पहले से ही नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के प्लान में शामिल हैं।