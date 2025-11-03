राजस्थान के बजट में 9 एक्सप्रेस वे की हुई थी घोषणा, पर काम सिर्फ दो का ही हुआ शुरू, जानें क्यों

प्रतीकात्मक फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 9 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की थी। इनमें से फिलहाल 2 एक्सप्रेस वे बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। दोनों एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की दिशा में काम शुरू हो चुका है और आने वाले एक साल में जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। 9 में से राज्य सरकार को 7 एक्सप्रेस वे ही बनाने हैं, क्योंकि दो एक्सप्रेस वे पहले से ही नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के प्लान में शामिल हैं।
सरकार ने पहले फेज में कोटपूतली-किशनगढ़ और ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस वे पर काम शुरू किया है। कोटपूतली-किशनगढ़ के बीच जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। वहीं, ब्यावर-भरतपुर के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। यह एक्सप्रेस वे अब भरतपुर से बगरू के पास तक ही बनेगा। बगरू के पास यह एक्सप्रेस वे जयपुर-पचपदरा प्रस्तावित एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा, जो दूदू-ब्यावर के पास से होते हुए ही निकलेगा। इसलिए प्रस्तावित ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस वे की दूरी कम कर इसे बगरू के पास तक ही बनाया जाएगा।
दोनों एक्सप्रेस के जमीन अधिग्रहण पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। संभावना है कि करीब एक साल में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होगा। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। यदि जमीन अधिग्रहण सही तरीके से हो जाता है तो एक्सप्रेस वे को बनने में दो साल लगेंगे।
1- कोटपूतली-किशनगढ़
कोटपूतली के पास गोनेड़ा गांव से शुरू होगा और किशनगढ़-जयपुर नेशनल हाईवे पर किशनगढ़ के नजदीक उतरेगा। इसकी लम्बाई पहले 181 किमी थी, अब ये 208 किलोमीटर का बनेगा। यह एक्सप्रेस वे कोटपूतली, पाटन, नीम का थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, रींगस, गोविन्दगढ़, किशनगढ़-रेनवाल, सांभर,दूदू, रूपनगढ़, किशनगढ़ तहसील से होकर निकलेगा। जमीन अधिग्रहण के बाद तय किया जाएगा, यह चार या छह लेन का बनेगा। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से कोटपूतली से किशनगढ़ के बीच यात्रा का समय करीब दो से ढाई घंटे के बीच का रह जाएगा।
2- भरतपुर-बगरू
जयपुर जिले में फागी और बगरू के बीच प्रस्तावित जयपुर-पचपदरा एक्सप्रेस वे शुरू होगा और भरतपुर में ऊंगा नंगला तक बनेगा। अब इसकी लम्बाई करीब 270 किलोमीटर होगी, जो पहले 342 किलोमीटर थी। यह एक्सप्रेस वे फागी-चाकसू, निवाई, लालसोट, बोंली, बामनवास, वजीरपुर, हिंडौन, नादौती, सूरोठ, करौली, बयाना, उच्चैन, भरतपुर तहसील से निकलेगा। यह भी चार या छह लेन ही प्रस्तावित है और स्पीड लिमिट 120 ही होगी। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से भरतपुर से बगरू के बीच यात्रा का समय करीब ढाई से तीन घंटे के बीच का रह जाएगा।
1- जयपुर-किशनगढ़-पचपदरा (ये एनएचएआई बनाएगा )
2- कोटपूतली-किशनगढ़
3- जयपुर-भीलवाड़ा
4- बीकानेर-कोटपूतली (ये एनएचएआई बनाएगा)
5- ब्यावर-भरतपुर (ये अब भरतपुर से जयपुर के आगे बगरू के पास तक बनेगा)
6- जालौर-झालावाड़
7- अजमेर-बांसवाड़ा
8- जयपुर-फलोदी
9- श्रीगंगानगर-कोटपूतली।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग