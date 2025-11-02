FASTag Update : फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव, 15 नवम्बर से लागू होंगे नए नियम

यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरें और संग्रह) नियम, 2025 के तहत 15 नवंबर से लागू होंगे। वर्तमान में यदि कोई गैर फास्टैग वाहन यात्री नकद भुगतान करता है तो उसे निर्धारित टोल की दोगुनी राशि चुकानी होती है। जैसे किसी टोल का शुल्क 50 रुपए तो फास्टैग उपयोगकर्ता को 50 रुपए ही देने पड़ते है। बिना फास्टैग वाहन के यात्री से नकद भुगतान करने पर 100 रुपए लिए जाते है। अब 15 नवम्बर से यूपीआई से भुगतान करने पर किसी टोल पर 50 या 100 रुपए राशि निर्धारित है तो यात्री को यूपीआई से पेमेंट करने पर 25 प्रतिशत कम शुल्क देना होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेन-देन पर अंकुश लगाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।