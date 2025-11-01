Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 2-3-4 नवंबर को झमाझम बारिश का IMD अलर्ट, 5 नवंबर से फिर पलटेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुन: जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्र में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट में कुल 32 जिले शामिल हैं।

जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलोदी, बालोतरा, सिरोही जिले तो उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले शामिल हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक और शाहपुरा जिले शामिल हैं। जयपुर संभाग में अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुरसिटी और सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं।