Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 2-3-4 नवंबर को झमाझम बारिश का IMD अलर्ट, 5 नवंबर से फिर पलटेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के इन संभागों में 2-3-4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। फिर 5 नवंबर से अचानक मौसम पलट जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 01, 2025

Weather Update IMD Prediction 2-3-4 November Rajasthan these districts heavy rain 5 November weather change again

फाइल फोटो - ANI

Weather Update :राजस्थान में नवंबर महीने भी बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के नए Prediction के अनुसार राजस्थान के 8 संभागों में 2-3-4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। फिर 5 नवंबर से अचानक मौसम पलट जाएगा।

मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) आज कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) बन गया है। जिस वजह से 1-2 नवंबर को उदयपुर, कोटा संभाग मे छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले शामिल हैं। वहीं कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले शामिल हैं।

3 नवंबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के अनुसार 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुन: जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्र में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट में कुल 32 जिले शामिल हैं।
जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलोदी, बालोतरा, सिरोही जिले तो उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले शामिल हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, टोंक और शाहपुरा जिले शामिल हैं। जयपुर संभाग में अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुरसिटी और सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं।

5 नवंबर से एक सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की प्रबल संभावना है।

सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में दिन में सबसे अधिक तापमान 34.4 बाड़मेर और 34.2 जैसलमेर में दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस पाली में दर्ज हुआ।

जयपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान

जयपुर का मौसम आज कुछ मिला-जुला है। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। दोपहर 2 बजे जयपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

Published on:

01 Nov 2025 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 2-3-4 नवंबर को झमाझम बारिश का IMD अलर्ट, 5 नवंबर से फिर पलटेगा मौसम

