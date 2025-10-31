Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Good News : 1 नवंबर से उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें, जानें किराया और टाइम

Good News : उदयपुर के लिए खुशखबर। अब उदयपुर की हवाई कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। कल शनिवार यानि 1 नवंबर से उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें शुरू होंगी। जानें किराया और टाइम।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 31, 2025

Good News Air India Express to operate two new Delhi-Bengaluru flights from Udaipur starting 1 November know fares and timings

एयर इंडिया एक्सप्रेस। फाइल फोटो पत्रिका

Good News : एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से उदयपुर से अपने संचालन की शुरुआत करने जा रही है। एयरलाइन उदयपुर से दिल्ली और बेंगलूरु के लिए रोज एक-एक सीधी उड़ान शुरू करेगी। इससे यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी और दक्षिण भारत के प्रमुख टेक हब से सीधा जुड़ाव मिलेगा। दिल्ली का न्यूनतम किराया 3900 रुपए और बेंगलुरु का 5838 रुपए होगा।

एयर इंडिया एक्सप्रेस का नेटवर्क अब 60 शहरों तक हो गया। अभी उदयपुर-दिल्ली मार्ग पर आठ फ्लाइट और उदयपुर-बेंगलुरु मार्ग पर एक फ्लाइट है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 115 फ्लाइट वाली सेवा अब राजस्थान के तीन प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से संचालित होगी। इससे राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, घरेलू यात्राओं में तेजी आएगी।

अभी क्या है हाल

उदयपुर से दिल्ली लगभग 20 उड़ानें प्रति सप्ताह संचालित होती हैं। इसमें प्रतिदिन औसतन 8 उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें हैं। उदयपुर से बेंगलुरु प्रति सप्ताह 22 उड़ानें संचालित होती हैं। यह संख्या इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाती है। इसमें प्रतिदिन औसतन 6 उड़ानें शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावना

एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है, यदि इन नई घरेलू उड़ानों में पर्याप्त यात्रीभार प्राप्त होता है, तो निकट भविष्य में उदयपुर से दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी और कुवैत जैसे शहरों के लिए भी सीधी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स शुरू की जा सकती है।

ऐसा रहेगा समय

IX 1738 उदयपुर- दिल्ली
सुबह 8.55 बजे सुबह 10.25 बजे।
IX 2607 उदयपुर- बेंगलुरु
सुबह 10.40 बजे दोपहर 1.00 बजे।

ये भी पढ़ें

जयपुर के 11 सर्कल-जंक्शन का होगा सौंदर्यीकरण, राजस्थानी परिवेश की दिखेगी झलक
जयपुर
Jaipur 11 circle-junctions Beautification Rajasthani environment glimpse will be visible CM Bhajan Lal Announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Good News : 1 नवंबर से उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें, जानें किराया और टाइम

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, खुद को हरियाणा पुलिस का जवान बताया, शिकायत पर भी पुलिस कुछ नहीं की

Udaipur Crime
उदयपुर

Udaipur Weather: अगले 4 दिन नहीं खिलेगी धूप! दुल्हन बनने के लिए तैयार बैठी लड़कियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें

Udaipur Weather
उदयपुर

Food Security Scheme : राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट, पोस मशीन के सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव

Food Security Scheme Rajasthan Ration Distribution System Big Update there will be changes in POS machines software
उदयपुर

Rape News: दस साल की बच्ची से पिता और दो लड़कों ने किया कई बार किया रेप, पिता अरेस्ट, दोनों बाल अपचारी भी डिटेन

Rape Case
उदयपुर

बारूद की दहलीज पर उदयपुर! जब जिंदा जल गए थे 7 मजदूर, अब भी कई जगह खतरे के ‘गोदाम’

Udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.