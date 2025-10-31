Good News : 1 नवंबर से उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें, जानें किराया और टाइम

एयर इंडिया एक्सप्रेस। फाइल फोटो पत्रिका
Good News : एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से उदयपुर से अपने संचालन की शुरुआत करने जा रही है। एयरलाइन उदयपुर से दिल्ली और बेंगलूरु के लिए रोज एक-एक सीधी उड़ान शुरू करेगी। इससे यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी और दक्षिण भारत के प्रमुख टेक हब से सीधा जुड़ाव मिलेगा। दिल्ली का न्यूनतम किराया 3900 रुपए और बेंगलुरु का 5838 रुपए होगा।
एयर इंडिया एक्सप्रेस का नेटवर्क अब 60 शहरों तक हो गया। अभी उदयपुर-दिल्ली मार्ग पर आठ फ्लाइट और उदयपुर-बेंगलुरु मार्ग पर एक फ्लाइट है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 115 फ्लाइट वाली सेवा अब राजस्थान के तीन प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से संचालित होगी। इससे राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, घरेलू यात्राओं में तेजी आएगी।
उदयपुर से दिल्ली लगभग 20 उड़ानें प्रति सप्ताह संचालित होती हैं। इसमें प्रतिदिन औसतन 8 उड़ानें शामिल हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें हैं। उदयपुर से बेंगलुरु प्रति सप्ताह 22 उड़ानें संचालित होती हैं। यह संख्या इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाती है। इसमें प्रतिदिन औसतन 6 उड़ानें शामिल हैं।
एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है, यदि इन नई घरेलू उड़ानों में पर्याप्त यात्रीभार प्राप्त होता है, तो निकट भविष्य में उदयपुर से दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी और कुवैत जैसे शहरों के लिए भी सीधी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स शुरू की जा सकती है।
