Good News : 1 नवंबर से उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें, जानें किराया और टाइम

Good News : एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 नवंबर से उदयपुर से अपने संचालन की शुरुआत करने जा रही है। एयरलाइन उदयपुर से दिल्ली और बेंगलूरु के लिए रोज एक-एक सीधी उड़ान शुरू करेगी। इससे यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी और दक्षिण भारत के प्रमुख टेक हब से सीधा जुड़ाव मिलेगा। दिल्ली का न्यूनतम किराया 3900 रुपए और बेंगलुरु का 5838 रुपए होगा।