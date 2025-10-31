Food Security Scheme : राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट, पोस मशीन के सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव

1- लॉगिन स्क्रीन के बाद डीलरों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य।

2- पासवर्ड फील्ड को डिवाइस पर पिन विकल्प में बदला जाएगा, जिससे लॉगिन प्रक्रिया सरल होगी।

3- सेट एप वर्जन एपीआइ और चेक मेपिंग विथ पीडीएस एपीआइ को बंद किया जाएगा क्योंकि अब ये कार्य नए फिमेल डिटेल्स एपीआई के तहत किए जाएंगे।

4- आधार रेफरेंस आइडी का इप्लीमेंटेशन किया जाएगा ताकि पात्र उपभोक्ताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके।