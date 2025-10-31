Patrika LogoSwitch to English

Food Security Scheme : राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट, पोस मशीन के सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव

Food Security Scheme : राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पोस (पीओएस) मशीनों के सॉटवेयर में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 31, 2025

Food Security Scheme Rajasthan Ration Distribution System Big Update there will be changes in POS machines software

फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पोस (पीओएस) मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर के आदेश के अनुसार, डीलरों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से लेकर सॉफ्टवेयर के विभिन्न एपीआइ अपडेट्स तक कई बदलाव होंगे।

2 नवंबर तक होगी जांच

इन बदलावों के परीक्षण के लिए 2 नवंबर तक सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाएगा। इस अवधि में आधार सीडिंग और ई-कॉमर्स से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी। परीक्षण केवल ई-गवर्नेंस टीम द्वारा ही किया जा सकेगा। सभी डीएसओ डीलरों को जानकारी देंगे और आधार नंबर एवं ई-प्रमाणीकरण पोर्टल पर अपडेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

यह होंगे बदलाव

1- लॉगिन स्क्रीन के बाद डीलरों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य।
2- पासवर्ड फील्ड को डिवाइस पर पिन विकल्प में बदला जाएगा, जिससे लॉगिन प्रक्रिया सरल होगी।
3- सेट एप वर्जन एपीआइ और चेक मेपिंग विथ पीडीएस एपीआइ को बंद किया जाएगा क्योंकि अब ये कार्य नए फिमेल डिटेल्स एपीआई के तहत किए जाएंगे।
4- आधार रेफरेंस आइडी का इप्लीमेंटेशन किया जाएगा ताकि पात्र उपभोक्ताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके।

Rajasthan : वाहन चालकों को बड़ी राहत, केवाइवी का पालन नहीं करने पर बंद नहीं होगा फास्टैग
जयपुर
Rajasthan vehicle drivers Big relief Fastag will not be blocked for non-compliance with KYC NHAI revised order

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Food Security Scheme : राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट, पोस मशीन के सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

