Food Security Scheme : राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा अपडेट, पोस मशीन के सॉफ्टवेयर में होंगे बदलाव

Food Security Scheme : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी व सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पोस (पीओएस) मशीनों के सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर के आदेश के अनुसार, डीलरों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से लेकर सॉफ्टवेयर के विभिन्न एपीआइ अपडेट्स तक कई बदलाव होंगे।
इन बदलावों के परीक्षण के लिए 2 नवंबर तक सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाएगा। इस अवधि में आधार सीडिंग और ई-कॉमर्स से जुड़ी प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी। परीक्षण केवल ई-गवर्नेंस टीम द्वारा ही किया जा सकेगा। सभी डीएसओ डीलरों को जानकारी देंगे और आधार नंबर एवं ई-प्रमाणीकरण पोर्टल पर अपडेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
1- लॉगिन स्क्रीन के बाद डीलरों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य।
2- पासवर्ड फील्ड को डिवाइस पर पिन विकल्प में बदला जाएगा, जिससे लॉगिन प्रक्रिया सरल होगी।
3- सेट एप वर्जन एपीआइ और चेक मेपिंग विथ पीडीएस एपीआइ को बंद किया जाएगा क्योंकि अब ये कार्य नए फिमेल डिटेल्स एपीआई के तहत किए जाएंगे।
4- आधार रेफरेंस आइडी का इप्लीमेंटेशन किया जाएगा ताकि पात्र उपभोक्ताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके।
