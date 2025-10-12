Home Guard Duty : होमगार्ड की ड्यूटी पर नया अपडेट, अब राजस्थान के इन 3 रेंज में लगेगी ऑनलाइन ड्यूटी

फाइल फोटो पत्रिका
Home Guard Duty Update : अब होमगार्ड की ड्यूटी पूरी तरह ऑनलाइन लगाई जाएगी। इस व्यवस्था से ड्यूटी आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। जयपुर मुख्यालय से शुरू हुई इस व्यवस्था का विस्तार अब कोटा, अजमेर और उदयपुर रेंज तक किया है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिससे सभी होमगार्ड्स को बारी-बारी से ड्यूटी दी जाएगी।
अभी तक होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। कई जवानों का कहना था कि अधिकारी अपनी पसंद के लोगों को ही बार-बार मौके पर भेजते थे, जबकि बाकी जवान लंबे समय तक इंतजार करते रहते थे। एक होमगार्ड ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अधिकारियों के प्रभाव में ड्यूटी देने की पुरानी परंपरा रही है।
परिणामस्वरूप कई होमगार्ड महीनों तक ड्यूटी से वंचित रहते थे, जिससे असमानता और असंतोष पैदा होता था, लेकिन अब नई ऑनलाइन प्रणाली से यह समस्या खत्म हो जाएगी। हर जवान का नंबर क्रमवार लगेगा और किसी को ड्यूटी से वंचित नहीं होना पड़ेगा। जयपुर में इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद प्रदेश के अन्य बड़े रेंज में भी लागू करने की तैयारी है।
होमगार्ड आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह कदम न केवल जवानों के मनोबल को ऊंचा करेगा, बल्कि ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाएगा। इससे एक ओर जहां शिकायतों पर अंकुश लगेगा, वहीं अधिकारियों पर लगने वाले पक्षपात के आरोप भी स्वत: समाप्त हो जाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम से हर जवान को ड्यूटी का समान अवसर मिलेगा। अब तक जो जवान महीनों तक ड्यूटी के लिए इंतजार करते थे, उन्हें भी नियमित अवसर मिल पाएगा। यह कदम प्रदेश में होमगार्ड व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। नई व्यवस्था से साफ है कि अब होमगार्ड्स की ड्यूटी किसी के प्रभाव या चहेतागिरी से नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए पारदर्शी तरीके से तय होगी। इससे जवानों का भरोसा सिस्टम पर बढ़ेगा और होमगार्ड विभाग की छवि में भी सुधार आएगा।
ऑनलाइन ड्यूटी आवंटन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसकी मदद से ड्यूटी लगाने में पारदर्शिता बनी रहेगी और जवानों का विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि जयपुर में इस सिस्टम का सफल प्रयोग हो चुका है। अब इसे कोटा, अजमेर व उदयपुर रेंज में भी लागू किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है।
चन्द्रभान बुनकर, होमगार्ड कंपनी कमांडेंट
