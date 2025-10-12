Home Guard Duty : होमगार्ड की ड्यूटी पर नया अपडेट, अब राजस्थान के इन 3 रेंज में लगेगी ऑनलाइन ड्यूटी

होमगार्ड आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह कदम न केवल जवानों के मनोबल को ऊंचा करेगा, बल्कि ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाएगा। इससे एक ओर जहां शिकायतों पर अंकुश लगेगा, वहीं अधिकारियों पर लगने वाले पक्षपात के आरोप भी स्वत: समाप्त हो जाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम से हर जवान को ड्यूटी का समान अवसर मिलेगा। अब तक जो जवान महीनों तक ड्यूटी के लिए इंतजार करते थे, उन्हें भी नियमित अवसर मिल पाएगा। यह कदम प्रदेश में होमगार्ड व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। नई व्यवस्था से साफ है कि अब होमगार्ड्स की ड्यूटी किसी के प्रभाव या चहेतागिरी से नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए पारदर्शी तरीके से तय होगी। इससे जवानों का भरोसा सिस्टम पर बढ़ेगा और होमगार्ड विभाग की छवि में भी सुधार आएगा।