1 जनवरी 2026

गुरुवार

कोटा

Education News : प्री-डी.एल.एड. परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 जनवरी अंतिम तिथि

Rajasthan Education News: शिक्षक बनने का मौका: डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी। बीएसटीसी से प्री-डी.एल.एड. तक: सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ।

कोटा

Rajesh Dixit

Jan 01, 2026

Pre D.El.Ed Exam 2026: कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की ओर से आयोजित प्री-डी.एल.एड. परीक्षा–2026 (पूर्व में बीएसटीसी) के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दो वर्षीय डी.एल.एड. (सामान्य) एवं डी.एल.एड. (संस्कृत) पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश के लिए आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

समन्वयक कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट https://predledraj2026.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

अधिसूचना में बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आवेदन शुल्क डी.एल.एड. (सामान्य) अथवा डी.एल.एड. (संस्कृत) किसी एक पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपए, जबकि दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है।

प्री-डी.एल.एड. परीक्षा शिक्षक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा मानी जाती है, जिसमें हर वर्ष प्रदेशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग लेते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Jan 2026 12:27 pm

Published on:

01 Jan 2026 12:21 pm

