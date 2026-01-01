Education News : प्री-डी.एल.एड. परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 जनवरी अंतिम तिथि

Pre D.El.Ed Exam 2026: कोटा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की ओर से आयोजित प्री-डी.एल.एड. परीक्षा–2026 (पूर्व में बीएसटीसी) के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजस्थान में संचालित विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दो वर्षीय डी.एल.एड. (सामान्य) एवं डी.एल.एड. (संस्कृत) पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश के लिए आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।