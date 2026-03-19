Rajasthan Rail Line: राजस्थान से मध्यप्रदेश अब और करीब, 130KM स्पीड ट्रायल के साथ रामगंज मंडी-भोपाल परियोजना को मिली रफ्तार

Kota Railway Project Update: राजस्थान और मध्यप्रदेश को सीधे रेल संपर्क से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य परिमंडल गुरु प्रकाश की ओर से कोटा मंडल के अंतर्गत आने वाले खिलचीपुर-राजगढ़ सिटी (17.8 किमी) खंड का विस्तृत सुरक्षा निरीक्षण किया गया। इस दौरान 130 किमी प्रतिघंटा की अधिकतम गति से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया, जो इस परियोजना की प्रगति के लिए अहम माना जा रहा है।