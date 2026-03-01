Mandi News: तीन दिन बाद खुली कृषि मंडी, 15 हजार कट्टे सरसों की आवक से अटा यार्ड, एक दिन में 5 करोड़ का कारोबार

Sarso Mandi Update News: कैलादेवी के लक्खी मेले में पदयात्रियों के लिए भंडारा सेवा के चलते तीन दिन के व्यापारिक अवकाश के बाद बुधवार को जिले की एकमात्र अ श्रेणी की कृषि मंडी में कारोबार फिर से शुरू हो गया। रबी फसल सीजन के चलते इन दिनों सरसों सहित अन्य जिंसों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। अवकाश के बाद मंडी खुलते ही किसान सरसों, गेहूं, जौ, चना सहित अन्य जिंसों के बेचान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे।