Rajasthan: शिवलिंग को खंडित कर मंदिर से बाहर फेंका, गुस्साई भीड़ ने किया थाने का घेराव, इलाके में तनाव, एक गिरफ्तार

प्रत्यक्षदर्शी भाजपा नेता हर्ष जैन ने बताया कि दोपहर करीब सवा तीन बजे वे मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि अचानक एक युवक मंदिर में आया और पत्थर मारकर शिवलिंग को खंडित कर दिया तथा उसे बाहर फेंक दिया। इस दौरान जैन सहित चार-पांच अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने ले गई। मंदिर में शिवलिंग के अलावा अन्य शिव परिवार की मूर्तियां सुरक्षित बताई जा रही हैं।