कोटा

Mandi News: लहसुन के भाव मंदे, सोयाबीन, धान, उड़द और चना हुआ तेज, 90000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

Bhamashah Mandi Price: भामाशाह मंडी में लहसुन के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि सोयाबीन, धान, उड़द और चना के भाव तेज रहे। वहीं कोटा सर्राफा बाजार में भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 01, 2026

Mandi-News

Photo: Patrika

Kota Mandi Price: भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 90000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50, धान पूसा 50, उडद100, चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 14500 रहे। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2451 से 2601, धान सुगन्धा 2400 से 3001, धान (1509) 2500 से 3451, धान (1847) 2400 से 3351, धान (1718-1885) 2600 से 3771, धान (पूसा-1) 2400 से 3650, धान (1401) 3600 से 3775, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3000 से 4851, सरसों 6000 से 6680, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 8500 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 6600, चना देशी 4500 से 5000, चना मौसमी 4500 से 4950, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7600 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 2010, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2910, कोटा स्वास्तिक 2560, सोना सिक्का 2810, कटारिया गोल्ड 2600 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4120 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 3000 रुपए की गिरावट के साथ 234000 रहे। जबकि जेवराती सोने के भाव 1500 रुपए की गिरावट के साथ 137500 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 138200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 137600
गोल्ड (22 k) :127407
गोल्ड (20 k) : 119652
गोल्ड (18 k) : 110080
गोल्ड (14 k) : 96901
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

01 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi News: लहसुन के भाव मंदे, सोयाबीन, धान, उड़द और चना हुआ तेज, 90000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

