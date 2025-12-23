Rajsamand: पापा ने बेटे को दूध लाने के लिए घर से भेजा और बोला धीरे-धीरे आना… पीछे से नाबालिग ​बेटी की कर दी हत्या

मोर्चरी के बाहर जमा मेघवाल समाज के लोग, इनसेट में आरोपी नारायणलाल, पत्रिका फोटो
राजसमंद। खमनोर थाना क्षेत्र के नेड़च गांव की मेघवाल बस्ती में 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री की गला काटकर निर्मम हत्या करने के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नाबालिग बेटी की हत्या कर आरोपी पिता फरार हो गया था। हत्या से पहले आरोपी ने अपने बेटे को दूध लाने के बहाने घर से बाहर भेजा और पीछे से वारदात कर डाली।
थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि नेड़च गांव में 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री जशोदा की हत्या कर फरार आरोपी नारायणलाल उर्फ नारू मेघवाल (38) को वारदात के बाद देर रात उदयपुर के टीडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वारदात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया कि रविवार को वारदात स्थल से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमनोर की मोर्चरी में रखवाया था। मृतका के मामा शिवसिंह का गुड़ा निवासी दिनेशलाल मेघवाल ने मोर्चरी पर लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
नाबालिग मृतका के छोटे भाई ने रविवार को हुई इस वारदात के बारे में बताया कि पापा ने उसे दूध लाने के लिए घर से बाहर भेजा और बोला कि धीरे-धीरे आधे घंटे बाद घर आना। उसने जब घर आकर देखा तो पापा के हाथ में छुरी थी और हाथ लाल हुए थे। बालक ने बताया कि उसके पिता वहां से भाग गए। उसने अंदर जाकर देखा तो बहन की लाश पड़ी और काफी खून बिखरा हुआ था। बहुत लोग इकठ्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को सूचना दी। मामा को भी सूचना दी तो वे आए।
थानाधिकारी ने बताया कि बेटी की हत्या के आरोपी पिता नारायणलाल मेघवाल के विरुद्ध वर्ष 2020 में भी खमनोर थाने में मारपीट का एक मामला दर्ज है, जिसका न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण की जांच के लिए गठित पुलिस टीम में एएसआइ देवेंद्रसिंह, हैड कांस्टेबल शंभूप्रताप सिंह, दिनेशसिंह, कैलाशचंद्र, कांस्टेबल चौखाराम, शक्तिसिंह, हुकुमसिंह, राधेश्याम, रोहिताश, रामरूप, दीपक, मनीष, चालक किशनलाल, दलपत सिंह, महिला कांस्टेबल देवी कुमारी शामिल थे। पोस्टमार्टम के दौरान खमनोर सीएचसी की मोर्चरी के बाहर मेघवाल समाज के लोगों व ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।
