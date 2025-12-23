Rajsamand: पापा ने बेटे को दूध लाने के लिए घर से भेजा और बोला धीरे-धीरे आना… पीछे से नाबालिग ​बेटी की कर दी हत्या

थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि नेड़च गांव में 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री जशोदा की हत्या कर फरार आरोपी नारायणलाल उर्फ नारू मेघवाल (38) को वारदात के बाद देर रात उदयपुर के टीडी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वारदात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया कि रविवार को वारदात स्थल से शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमनोर की मोर्चरी में रखवाया था। मृतका के मामा शिवसिंह का गुड़ा निवासी दिनेशलाल मेघवाल ने मोर्चरी पर लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।