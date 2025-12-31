साइलेंट डिवोर्स: भारतीय दाम्पत्य में उभरता एक मौन संकट

जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा से हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार कुछ कमियों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा प्रतीत होने लगा है। एक दूसरे की बुराइयां गिनने के बजाय, दंपतियों द्वारा एक दूसरे की अच्छाइयों और श्रेष्ठ कार्यों की सूची बनाई जानी उचित है। इससे आपसी रिश्ता प्रगाढ़ होता है। क्रोध नियंत्रण करते ही साइलेंट डिवोर्स की संभावना क्षीण हो जाती है। क्रोध पर नियंत्रण रखने मात्र से 90 फीसदी समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। भावुकता में जबरदस्त प्रतिक्रिया देने से सिर्फ नुकसान होता है। अत: उन बातों को सहन करना उचित है, जिन पर नियंत्रण नहीं चल सकता हो। इसका अर्थ है कि जीवनसाथी को हर पल एक कंट्रोलर की तरह कंट्रोल करने की प्रवृत्ति घातक है। स्वतंत्रता या खुलापन भी रिश्तों की ऊष्मा बढ़ाता है। साइलेंट डिवोर्स से बचने के लिए दंपती को लव मैप्स बनाने चाहिए। लव मैप का अर्थ है पति द्वारा पत्नी की और पत्नी द्वारा पति की विशेष रुचियों और अरुचियों का गहन अध्ययन। जीवनसाथी को खुश-नाखुश करने वाले व्यक्ति, परिस्थितियां, जीवन स्वप्न, आदर्श पात्र, प्रिय मित्र रिश्तेदार, प्रिय संगीत, कार्य, पुस्तक, फिल्म्स, घटनाओं आदि की संपूर्ण जानकारी लिखने पर यदि आप अस्सी फीसदी सही हैं तो लव मैप अच्छा माना जाएगा। इसमें साइलेंट डिवोर्स की नौबत नहीं आती लेकिन यदि ये पचास फीसदी या उससे कम है तो इसे कमी माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में आपसी संवाद और वार्ता शुरू कर देनी चाहिए।