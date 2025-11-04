जयपुर में हुए भीषण हादसे के बाद अब भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

हरमाड़ा सड़क हादसे को लेकर जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। पांच दिन में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में एडीएम साउथ, एडिशनल डीसीपी, आरटीओ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, एसई, पीडब्ल्यूडी, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसडीएम रामपुर डाबड़ी को शामिल किया है। जांच कमेटी हादसे के कारण और भविष्य में इस तरह के हाथों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका सुझाव देगी।