जयपुर में हुए भीषण हादसे के बाद अब भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

हादसे के बाद की तस्वीर। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में डंपर के कहर से 14 लोगों की मौत होने के बाद राजस्थान सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए है। वहीं, हादसे के बाद निरीक्षक, एएसआइ सहित ट्रैफिक पुलिस के 5 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। इसके अलावा हादसे की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
हरमाड़ा सड़क हादसे को लेकर जयपुर जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। पांच दिन में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में एडीएम साउथ, एडिशनल डीसीपी, आरटीओ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, एसई, पीडब्ल्यूडी, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसडीएम रामपुर डाबड़ी को शामिल किया है। जांच कमेटी हादसे के कारण और भविष्य में इस तरह के हाथों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका सुझाव देगी।
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि ट्रैफिक की महिला निरीक्षक राज किरण (गामा 79), एएसआइ राजपाल सिंह, कांस्टेबल महेश कुमार, हरमाड़ा थाने के हैड कांस्टेबल निरंजन व कांस्टेबल राजेश को सस्पेंड किया गया है। जांच के बाद पता चलेगा कि इनकी क्या लापरवाही रही। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चालक नशे में था। उसने शराब पी रखी थी और उसका मेडिकल भी करवाया है। मेडिकल रिपोर्ट अब मिलेगी। चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
-हनुमान प्रसाद मीणा, डीसीपी (वेस्ट)
