Jaipur Accident: ‘आपको हमारी उम्र लग जाए…’, ये कैप्शन बना आखिरी पोस्ट, 2 सगे भाइयों की मौत, 4 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

Jaipur Harmada Accident: राजधानी के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खोकर 17 वाहनों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 21 लोग घायल हुए हैं। इन्हीं में निवाई उपखंड के राजधीराजपुरा गांव के दो सगे भाई मुरली मीणा (35) और सुरेश मीणा (32) भी शामिल हैं। दोनों हलवाई का काम करते थे और काम से लौटते वक्त बेकाबू डंपर की चपेट में आ गए।