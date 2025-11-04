Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Accident: 'आपको हमारी उम्र लग जाए…', ये कैप्शन बना आखिरी पोस्ट, 2 सगे भाइयों की मौत, 4 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

Dumper Accident Update: जयपुर के हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे हलवाई भाइयों मुरली और सुरेश मीणा की मौत हो गई। हादसे से कुछ घंटे पहले ही मुरली ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 04, 2025

सोशल मीडिया पर लगाई पोस्ट और मृतकों की फाइल फोटो: पत्रिका

Jaipur Harmada Accident: राजधानी के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। तेज रफ्तार डंपर ने नियंत्रण खोकर 17 वाहनों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत और 21 लोग घायल हुए हैं। इन्हीं में निवाई उपखंड के राजधीराजपुरा गांव के दो सगे भाई मुरली मीणा (35) और सुरेश मीणा (32) भी शामिल हैं। दोनों हलवाई का काम करते थे और काम से लौटते वक्त बेकाबू डंपर की चपेट में आ गए।

हादसे से 10 घंटे पहले लिखी थी भावुक पोस्ट

सबसे मार्मिक बात यह रही कि हादसे से कुछ घंटे पहले ही मुरली मीणा ने फेसबुक पर राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था 'आपको जन्मदिन पर इतना ही कहेंगे, आपको हमारी उम्र लग जाए।'
नसीब को शायद कुछ और ही मंजूर था। पोस्ट डालने के करीब 10 घंटे बाद ही मुरली की जिंदगी दर्दनाक हादसे में खत्म हो गई। गांव में जब यह खबर पहुंची तो हर किसी की आंखें नम हो गईं।

गुटखा लेने रुके और यहीं थम गया जीवन

दोनों भाई दिनभर एक शादी समारोह में मिठाई बनाने का काम निपटाकर लौट रहे थे। रास्ते में थकान के चलते वे लोहामंडी रोड पर एक दुकान के पास गुटखा लेने के लिए रुके। उसी वक्त जोधपुर की ओर से आ रहा डंपर अचानक बेकाबू हो गया और सीधे दोनों भाइयों पर चढ़ गया।

अस्पतालों में अफरा-तफरी और गांव में मातम

हादसे के बाद घायलों को एंबुलेंस से कांवटिया और एसएमएस ट्रोमा सेंटर भेजा गया। कांवटिया अस्पताल में 10 लोगों को मृत घोषित किया गया और आठ गंभीर घायलों को ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल की मोर्चरी शवों से भर गई, कई शवों को एसएमएस अस्पताल भेजना पड़ा। पुलिस ने डंपर चालक राजेश मीणा (35) को हिरासत में लिया है। जांच में उसके शराब पीने की पुष्टि हुई है।

चार मासूमों से छिन गया पिता का साया

मुरली अपने पीछे दो छोटे बेटे (5 और 7 वर्ष) छोड़ गया जबकि सुरेश के 8 साल की बेटी और 11 साल का बेटा भी है। गांव के लोग बताते हैं कि दोनों भाई मेहनती, मिलनसार और क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। खबर मिलने के बाद से ही घर में चीख-पुकार मची हुई है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार
जयपुर
CM-Bhajanlal-Sharma

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

