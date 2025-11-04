Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में देर रात ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिसमें सीएम भजनलाल ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 04, 2025

CM-Bhajanlal-Sharma

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद भजनलाल सरकार ने निर्णय किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द होगा। परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से प्रदेशभर में 4 नवम्बर से आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाएगा। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए हादसे के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई।

सीएम भजनलाल शर्मा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक नहीं लेने वाले जिला कलक्टर्स से जवाब मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी वाहन लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत की जाने वाली आंखों की जांच रिपोर्ट गलत पाए जाने पर उसे जारी करने वाले संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक प्रदेश में ट्रक चालकों की आंखों की जांच करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए।

ओवरस्पीड के बार-बार चालान होने पर लाइसेंस हो निरस्त

मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरस्पीड के बार-बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉटों को शीघ्र ठीक करवाने एवं राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गाें पर अवैध कट को शीघ्र बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर व जयपुर-भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नवीन आराम स्थलों के लिए जमीन चिन्हित कर उन्हें बनवाने के निर्देश दिए।

अवैध ढाबों व पार्किंग के खिलाफ हो कठोरतम कार्रवाई

सीएम ने एनएचएआई के अधिकारियों को राजस्थान में भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे समस्त अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सभी संकेतक तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गाें पर आराम स्थल, ट्रक ले-बाई और स्लिप लाइन के संकेतकों के निश्चित स्थान लगे होने की सुनिश्चितता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाइवे पर तय स्थानों को छोड़कर वाहन रोकने वाले चालकों पर कारवाई हो। इन कार्यों की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। उन्होंने परिवहन विभाग को वाहन चालकों से ओवरटाइम ड्राइविंग करवाने पर ट्रांसपोर्ट कम्पनियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई को कहा। उन्होंने कहा कि आगामी सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चालकों के लिए जरूरी स्थानों पर रिफलक्टर्स लगाए जाएं। नवीन लाइसेंस बनाने एवं लाइसेंस नवीनीकरण के समय नियमों की पालना हो।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले मार्गों पर तैनात करें इंटरसेप्टर

सीएम ने कहा कि सभी जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक अवैध कटों को बंद कराने के लिए विशेष कार्रवाई करें एवं सभी व्यस्ततम राज्य राजमार्गों के अवैध कटों पर रेलिंग लगाए। हाइवे पर गलत दिशा से आने वाले वाहनों पर कठोर कार्रवाई हो। हाइवे पर इंटरसेप्टर तैनात कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में नो एंट्री जोन में गलत समय पर भारी वाहन आने पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा नो एंट्री जोन के क्षेत्र व समय की पुनः समीक्षा की जाए।

पुलिस कमिश्नर को दिए विशेष निर्देश

सीएम ने जयपुर पुलिस आयुक्त को रात्रि के समय ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना बनाकर शीघ्र मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यातायात पुलिस के संख्याबल को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाए। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया जाए।

