Jaipur Accident: गुटखा खाने रुके दो हलवाई भाई, सामने से आए बेकाबू डंपर ने कुचला; मौके पर मौत

हादसे की खबर लगते ही दोनों भाइयों का परिवार मौके पर पहुंच गया। मुरली के दो छोटे बच्चे और सुरेश की पत्नी विलाप कर रही थीं। मुरली परिवार का बड़ा बेटा था और सुरेश उसका छोटा भाई। दोनों मिलकर हलवाई का काम करते थे और घर की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, इसलिए ये ही कमाने वाले थे। शादी के सीजन में अच्छी कमाई होती थी, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। अब एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया।