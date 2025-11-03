Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Accident: गुटखा खाने रुके दो हलवाई भाई, सामने से आए बेकाबू डंपर ने कुचला; मौके पर मौत

Rajasthan News: राजधानी के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहामंडी रोड पर उस समय चीख-पुकार मच गई, जब एक बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे खड़े दो सगे भाइयों को रौंद डाला।

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 03, 2025

Two Halwai brothers

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहामंडी रोड पर उस समय चीख-पुकार मच गई, जब एक बेकाबू डंपर ने सड़क किनारे खड़े दो सगे भाइयों को रौंद डाला। हादसे में मुरली (32) और सुरेश (28) नामक दोनों हलवाई भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों पूरे दिन एक शादी समारोह में मिठाई बनाने का काम निपटाकर घर लौट रहे थे।

इसी दौरान दोनों गुटखा खाने के लिए दुकान के पास रुके, यह उनके जीवन का आखिरी पल साबित हुआ। इस हादसे के बाद पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल है।

दोनों भाई पेशे से हलवाई

परिजनों और चश्मदीदों से मिली जानकारी के अनुसार, मुरली और सुरेश हरमाड़ा इलाके के रहने वाले थे। दोनों पेशे से हलवाई थे और शादी-ब्याह के सीजन में व्यस्त रहते थे। उस दिन वे सुबह से एक निकटवर्ती इलाके में आयोजित शादी समारोह में मिठाइयां बना रहे थे। काम खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में थकान और गुटखा खाने की तलब हुई तो लोहामंडी रोड पर एक पान की दुकान के पास रुक गए।

चश्मदीदों ने बताया कि दोनों भाई दुकान के पास खड़े होकर गुटखा ले रहे थे। तभी जोधपुर की ओर से आ रहा डंपर अचानक बेकाबू हो गया। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश भी नहीं की। डंपर सीधे दोनों भाइयों पर चढ़ गया और उन्हें कई मीटर तक घसीटता चला गया। हादसे के बाद डंपर एक दीवार से टकराकर रुका। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया।

यहां देखें वीडियो-


चालक के शराब पीने की पुष्टि

पुलिस उपनिरीक्षक रामस्वरूप ने बताया कि डंपर चालक राजेश मीणा (35) निवासी चोमूं को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। उसके ब्लड सैंपल लिए गए हैं और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। डंपर को जब्त कर लिया गया है। लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि डंपर निर्माण सामग्री लेकर जोधपुर से जयपुर आ रहा था।

हादसे की खबर लगते ही दोनों भाइयों का परिवार मौके पर पहुंच गया। मुरली के दो छोटे बच्चे और सुरेश की पत्नी विलाप कर रही थीं। मुरली परिवार का बड़ा बेटा था और सुरेश उसका छोटा भाई। दोनों मिलकर हलवाई का काम करते थे और घर की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, इसलिए ये ही कमाने वाले थे। शादी के सीजन में अच्छी कमाई होती थी, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। अब एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया।

स्थानीय लोगों ने जताया गुस्सा

परिवार के पड़ोसी रामलाल ने बताया कि ये दोनों मेहनती लड़के थे। सुबह से रात तक काम करते। गुटखा खाने रुके थे, पता नहीं कैसे ये हादसा हो गया। ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, ये तो कत्ल है। स्थानीय लोगों ने गुस्सा जताते हुए कहा कि लोहामंडी रोड पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं। यहां स्पीड ब्रेकर या साइन बोर्ड नहीं हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं।

Published on:

03 Nov 2025 06:09 pm

Jaipur Accident: गुटखा खाने रुके दो हलवाई भाई, सामने से आए बेकाबू डंपर ने कुचला; मौके पर मौत

