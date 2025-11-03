फलोदी सड़क हादसा: हनुमान बेनीवाल ने पूछा- अवैध ढाबों पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रशासन की ये बड़ी गलती आई सामने

प्रशासन की लापरवाही का खुलासा पत्राचार से हुआ है। एनएचएआई और परिवहन विभाग ने पिछले एक साल में पांच बार अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र भेजे, लेकिन फलोदी जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। एनएचएआई अधिकारी प्रदीप अत्री ने 24 अप्रैल, 16 मई, 20 जून और 3 जुलाई को पत्र लिखकर अवैध पार्किंग और ढाबों की शिकायत की। परिवहन विभाग ने 24 जुलाई को कलेक्टर फलोदी को रिमाइंडर भेजा। इन सबके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जो हादसे की बड़ी वजह बनी।