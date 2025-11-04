जयपुर हादसा: 4 मिनट तक काल बनकर दौड़ा डंपर… 350 मीटर तक बिखरे चीथड़े, गूंजी चीखें; ऐसे चला पूरा घटनाक्रम

घायलों को संभालते लोग और डंपर की चपेट में आया वाहन। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर हुए भीषण सड़क दुर्घटना ने एक बार फिर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। हरमाड़ा लोहा मंडी रोड से विश्वकर्मा रोड नंबर 14 की तरफ जा रहे एक डंपर चालक ने करीब चार मिनट तक सौ से अधिक स्पीड से गाड़ी को दौड़ाया और वाहनों को टक्कर मारते हुए व लोगों को कुचलते हुए निकल गया।
डंपर करीब 350 मीटर दूरी तक मौत बनकर दौड़ा और सड़क पर पैदल व वाहनों में सवार 14 लोगों की कुचलकर जान ले ली। हादसे में 13 लोग गंभीर घायल हो गए। इस दौरान पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। लोगों ने डंपर को रोकने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन चालक नही रुका। गनीमत रही कि एक्सप्रेस हाईवे पर डंपर एक ट्रेलर से टकराकर रूक गया। डंपर और ट्रेलर के बीच एक कार और दो लोग भी दब गए।
हरमाड़ा थाने के कांस्टेबल दयाराम ने बताया कि सड़क पर मृत व घायल लोग पड़े हुए थे। डम्पर की टक्कर से एक बाइक व दो लोग ट्रेलर के नीचे फंस गए थे। ट्रेलर व डम्पर के बीच में गुजरात नंबर की एक कार भी फंसी थी। सात शवों को उठवाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। ट्रेलर के नीचे फंसे दोनों शव बड़ी मशक्कत से बाहर निकला गया।
परिवहन विभाग ने बताया कि डंपर अलंकार कंट्रक्शन कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। फर्म का पता बालाजी टॉवर विद्याधर नगर है। डंपर की आरसी में किसी अशोक नाम के छात्र का मोबाइल नंबर दर्ज है।
-दोपहर करीब 12.55 बजे लोहा मंडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास डंपर एक कार से टकरा गया। कार चालक से कहासुनी के बाद एक अन्य वाहन से और टकराया।
-दोनों वाहन चालकों से बचने के लिए करीब 700 मीटर रोंग साइड डंपर को दौड़ाते हुए ले गया।
-डिवाइडर कट से सही लेन में डंपर को घुसाया और एक बाइक को टक्कर मारी, चालक उछलकर दूर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई।
-ड्राइवर ने डंपर की रफ्तार और बढ़ाई और एक्सप्रेस कट से करीब 350 मीटर पहले पांच कार व 8 दोपहिया वाहनों को चपेट में लिया।
-फिर सामने आए ट्रेलर से टकराकर डंपर रुका, पुलिस ने डंपर चालक विराटनगर निवासी कल्याण मीणा को बाहर निकाला और भीड़ से बचाते हुए निजी अस्पताल में भर्ती कराया
-पुलिस ने चालक कल्याण के नशे में होने की पुष्टि करने के लिए मेडिकल करवाया है।
-हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे स्थित लोहा मंडी कट पर रास्ता रोक दिया।
-इससे अजमेर से सीकर व दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों का लंबा जाम लग गया।
