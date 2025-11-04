जयपुर हादसा: 4 मिनट तक काल बनकर दौड़ा डंपर… 350 मीटर तक बिखरे चीथड़े, गूंजी चीखें; ऐसे चला पूरा घटनाक्रम

-दोपहर करीब 12.55 बजे लोहा मंडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास डंपर एक कार से टकरा गया। कार चालक से कहासुनी के बाद एक अन्य वाहन से और टकराया।

-दोनों वाहन चालकों से बचने के लिए करीब 700 मीटर रोंग साइड डंपर को दौड़ाते हुए ले गया।

-डिवाइडर कट से सही लेन में डंपर को घुसाया और एक बाइक को टक्कर मारी, चालक उछलकर दूर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई।

-ड्राइवर ने डंपर की रफ्तार और बढ़ाई और एक्सप्रेस कट से करीब 350 मीटर पहले पांच कार व 8 दोपहिया वाहनों को चपेट में लिया।

-फिर सामने आए ट्रेलर से टकराकर डंपर रुका, पुलिस ने डंपर चालक विराटनगर निवासी कल्याण मीणा को बाहर निकाला और भीड़ से बचाते हुए निजी अस्पताल में भर्ती कराया

-पुलिस ने चालक कल्याण के नशे में होने की पुष्टि करने के लिए मेडिकल करवाया है।

-हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे स्थित लोहा मंडी कट पर रास्ता रोक दिया।

-इससे अजमेर से सीकर व दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों का लंबा जाम लग गया।