Jaipur Dumper Havoc : जयपुर में डंपर का कहर, 14 की मौत, इस दर्दनाक हादसे के बाद मन में उठ रहे सवालों के ये हैं जवाब, जानिए

Q- डंपर जिस फर्म के नाम रजिस्टर्ड है, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी?

जवाब - बड़ी घटनाओं में वाहन स्वामी पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। हाल ही, स्कूल बस से हुई एक बच्ची की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन पर भी मामला दर्ज किया गया था।

Q- आरसी में दर्ज मोबाइल नंबर किसी छात्र का कैसे निकला?

जवाब - मोबाइल नंबर अज्ञात बताया जा रहा है, जिसका वाहन स्वामी से कोई संबंध नहीं है। पंजीयन के दौरान एजेंट अपनी ओर से नंबर दर्ज कर देते हैं।

Q- क्या परिवहन विभाग ने वाहन की फिटनेस जांच की थी?

जवाब - विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार वाहन फिटनेस में पास था। यदि दस्तावेज में कमी या अनियमितता पाई जाती है, तो विभाग की जवाबदेही तय होगी।