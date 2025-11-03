Sri Ganganagar : खालिस्तान समर्थित बयानबाजी पर तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा पर नया मामला दर्ज

तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा। फोटो फेसबुक साभार
Sri Ganganagar : सोशल मीडिया पर कथित खालिस्तान समर्थित बयानबाजी और धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में पुलिस ने बाबा दीपसिंह गुरुद्वारे के सेवादार तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पूर्व में बीएनएस के तहत दर्ज केस को हाईकोर्ट की ओर से निरस्त किए जाने के बाद की गई है।
पुलिस के अनुसार, एसपी कार्यालय को सहायक निदेशक अभियोजन से राय प्राप्त हुई। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने बीएनएस के तहत दर्ज एफआइआर निरस्त की है, जबकि घटना 1 जुलाई 2024 से पूर्व की है, ऐसे में आईपीसी के तहत नई एफआइआर दर्ज की जा सकती है। राय मिलने के बाद थाने की रिकॉर्ड रूम से केस डायरी मंगवाई गई और तथ्यों के आधार पर नया मुकदमा दर्ज किया गया।
परिवादी लखविन्द्र सिंह ने 6 जुलाई 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था कि आरोपी ने 5 जुलाई 2024 को गुरुद्वारे में बैठकर फेसबुक लाइव किया और वीडियो में खालिस्तान की मांग के साथ देशविरोधी टिप्पणियां कीं।
आरोप है कि आरोपी ने अमृतपाल सिंह के समर्थन में बयान देते हुए भड़काऊ भाषण दिया, इससे सामाजिक शांति भंग होने की आशंका बनी।
