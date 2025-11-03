Sri Ganganagar : खालिस्तान समर्थित बयानबाजी पर तेजेन्द्रपाल सिंह उर्फ टिम्मा पर नया मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, एसपी कार्यालय को सहायक निदेशक अभियोजन से राय प्राप्त हुई। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने बीएनएस के तहत दर्ज एफआइआर निरस्त की है, जबकि घटना 1 जुलाई 2024 से पूर्व की है, ऐसे में आईपीसी के तहत नई एफआइआर दर्ज की जा सकती है। राय मिलने के बाद थाने की रिकॉर्ड रूम से केस डायरी मंगवाई गई और तथ्यों के आधार पर नया मुकदमा दर्ज किया गया।